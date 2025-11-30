Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│ 「八骏笑升」全面回勇

马圈快讯
更新时间：17:00 2025-11-30 HKT
发布时间：17:00 2025-11-30 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

  「维港激流」助手踱一圈，走来神态轩昂，跨步开扬有力，极之省镜。「竞马一心」助手踱一圈，步密密轻松完成，神色畅旺，重现勇态及朝气。
  「八骏笑升」助手踱一圈，以轻松姿态完成，马身扎实毛色靓，朝气勃勃全面回勇。「团结战灵」助手踱一圈，气宇轩昂愈见淡定，步挺顺畅又有弹力，马身粗壮，保持上佳水准。
  「好好恋爱」助手踱一圈，情绪安稳好专注，走规改善无头岳岳，身收靓无肥态，早熟踏上正轨。「贤心星」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实，论态极佳。

  「银刺勇士」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，勇锐无比好体力。「长胜威龙」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，具备争胜水准。
  「友得盈」副练踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气极佳，去番最佳时候。「双赢」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身更扎实，走来坠手火力增强，胜后再进相当吸引。

谢锋

