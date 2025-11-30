马场密探048｜「包装明将」一出即胜

今日沙田马场闭门举行赛事，头场四班一千米直路赛，多达八驹为初岀马，而且赛前四次试闸俱胜岀的「醒目高球」被捧成大热，可惜却走势平平。反而全场周岁购入价最高的姚厩「包装明将」，却在潘顿胯下轻易击败对手，以六倍赢马，今场亦是姚厩和潘顿今季第二次合作赢马。

今日沙田赛事，马会除了有马会主席、董事、全体骑练及马会工作人员等人，为大埔宏福苑五级大火的遇难者在马匹亮相圈举行默哀仪式采取闭门仪式外，拉头马的方式亦有新安排，不是如以往般在凯旋门拉头马，新安排是骑师及练马师、马主集合在在过磅室门外简单拍照。

头场四班一千米，由姚厩的「包装明将」于潘顿胯下一出即胜，以往潘顿也多次为「包装」系初出即建功。

姚本辉赛后说：「『包装明将』是一匹有天份，有能力的马，潘顿都很钟意牠。潘顿对我说，『包装明将』今场在港初次出赛，跑直路赛排二档难度很高，马儿一出即胜，表现很好。我很希望『包装明将』不单可应付一千米，亦可以在千二米有好成绩，如果马儿可以在千二米亦可以跑得出色的话，将来部署可以更有弹性。」