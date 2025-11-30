Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「包装明将」一出即胜

马圈快讯
更新时间：13:46 2025-11-30 HKT
发布时间：13:46 2025-11-30 HKT

今日沙田马场闭门举行赛事，头场四班一千米直路赛，多达八驹为初岀马，而且赛前四次试闸俱胜岀的「醒目高球」被捧成大热，可惜却走势平平。反而全场周岁购入价最高的姚厩「包装明将」，却在潘顿胯下轻易击败对手，以六倍赢马，今场亦是姚厩和潘顿今季第二次合作赢马。

今日沙田赛事，马会除了有马会主席、董事、全体骑练及马会工作人员等人，为大埔宏福苑五级大火的遇难者在马匹亮相圈举行默哀仪式采取闭门仪式外，拉头马的方式亦有新安排，不是如以往般在凯旋门拉头马，新安排是骑师及练马师、马主集合在在过磅室门外简单拍照。

头场四班一千米，由姚厩的「包装明将」于潘顿胯下一出即胜，以往潘顿也多次为「包装」系初出即建功。

姚本辉赛后说：「『包装明将』是一匹有天份，有能力的马，潘顿都很钟意牠。潘顿对我说，『包装明将』今场在港初次出赛，跑直路赛排二档难度很高，马儿一出即胜，表现很好。我很希望『包装明将』不单可应付一千米，亦可以在千二米有好成绩，如果马儿可以在千二米亦可以跑得出色的话，将来部署可以更有弹性。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 150人未能联络 宏盛阁再发现遗体
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
02:00
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
4小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
政情
3小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
19小时前
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃神情哀伤夏韶声吁永不放弃 惹哭戴祖仪罗毓仪
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪
影视圈
15小时前
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
突发
14小时前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
1小时前
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
影视圈
15小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
21小时前