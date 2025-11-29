艾兆礼「翠红」「火悟空」

明日沙田赛事，艾兆礼将有七匹坐骑列阵，其中包括上场休后复出即胜的廖厩「翠红」，以及上周日仅落后头马半马位见负的「火悟空」。艾兆礼表示，两驹近况均良好，如今分头出战本身合适的路程，希望临场跑出水准，为他带来头马进帐。

翠红争四连捷

「翠红」两周前休后复出，即在田草直路赛赢马。

「翠红」上季在谷草连捷后，曾接受移除碎骨手术，然而两周前牠休后复出，即在田草直路赛赢马，证明本身战斗力十足。明午此驹升上二班再战直路赛，艾兆礼说：「上季『翠红』所击败的对手并非泛泛之辈，所以今季复出一役，我认为只要牠跑出水准，将是争胜分子，至今马儿取得跨季三连捷，证明本身再不受伤患影响，且已重上轨道，今次升班出赛，虽然遇到实力更强的对手，但牠季内才跑过一场，按理状态仍有上升空间，而且负磅骤减十七磅，形势亦算有利，所以『翠红』仍具条件争取四连捷。」

火悟空乘勇再战

「火悟空」今次抽到有利的二档，希望可赢回一场头马。

上周日「火悟空」在田草千四米跑第六，明午牠匆匆再出，兼增跑千六米，艾兆礼分析说：「其实『火悟空』最近几场演出都不俗，只是受当时形势影响，才未能发挥出最佳水准，例如前仗负重磅及排外档，上场升班跑又排在外档，因而影响演出，未足以反映真正实力，今次乘勇再战，终于抽到有利的二档，加上今次路程加长二百米，估计马儿进度上亦能够适应，希望『火悟空』在此有利情况之下，赢回一场头马。」

最后，艾兆礼表示游厩「首骏」由上季服役至今，只曾一次上名，不过牠其实连仗所负不远，表现并非太差，今次增程跑千四米，以其阵上走势，应有机会胜任，何况今仗继续跑五班赛，对手实力并非突出，「首骏」若临场演出进步，未尝不可走入前列。

文杰