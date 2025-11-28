希威森「纵横大兄」「精彩福星」

希威森刚周日凭廿二倍冷马「同心同乐」取胜，但刚周三谷战未能再赢，仅策「莲冠皇」取得一席亚军；周日沙田泥草混合赛事，骑者将策骑六驹上阵，当中过半数曾由他骑过，人马早有默契。

希威森表示今战坐骑均具实力，希望届时能够取得佳绩，其中「纵横大兄」及「精彩福星」将是主要争分筹码。

纵横大兄收复失地

「纵横大兄」上仗在港初出跑同程直路赛后上获季。

出战第一场四班一千米的「纵横大兄」，上仗在港初出跑同程直路赛后上获季，只输给头马「俏眼光」个多马位，周日再上征途，希威森说：「上仗『纵横大兄』初出跑第三表现不俗，倘非排档稍差，与及起步时曾发生碰撞，相信可以跑得更接近，进一步挑战头马。复课后，此驹操练充足，状态续有进展，今仗再跑直路赛，排十四档较上仗好跑得多，可选择在起步后，摆在较前位置竞逐，并将蚀位情况减至最低，加上今仗大部对手是初出马，牠则跑过一仗较有利，希望届时能收复失地，赢出其在港首场头马。」

精彩福星不容忽视

「精彩福星」今季仗配希威森出战直路赛，即顺利打开在港胜门。

对于列阵第六场三班泥地千二米的「精彩福星」，上季在港初出即在田草一千米跑获亚军，当时已显露其质素；今季仗配希威森出战直路赛，即顺利打开在港胜门，且以近三个马位弹甩亚军「会长之宝」，足见今季踏入四岁后有长足进步。

虽然近两仗「精彩福星」出战田草一千米均表现平平，但今战首度转争泥地赛，绝对不容忽视；查希威森季内先后策「日日奖」及「新意马」在泥地奏捷，足见他出战泥地赛确有一手。

希威森表示，「精彩福星」今季初出即爆冷赢马，虽然上仗表现令人失望，但复课后操练正常，他连续策骑牠操练多课，早前更替其胜出泥地试闸，肯定目前有佳态支持；今战「精彩福星」转战泥地千二米，以其试泥闸大胜六个多马位的走势计，必定可以胜任，何况具同程赛绩的对手亦不多，计落有足够条件在此争胜。

文杰