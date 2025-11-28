Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「陶梦成真」福星泰来

马圈快讯
更新时间：08:49 2025-11-28
发布时间：08:49 2025-11-28

田泰安最近手风一般，于周三晚谷赛仅得一匹坐骑「家乐龙驹」上名，已连续四个赛马日交白卷。周日沙田赛事，他将策骑九驹出赛，昨晨他受访时表示会一如以往，阵上尽量发挥出坐骑的实力，冀望能赢马破闷局，今次坐骑中，他认为以「陶梦成真」和「五福星」最具争胜机会。

石厩自购马「陶梦成真」上仗在港初出，即在田草千二米后上跑第五，周日再跑同程，田泰安说：「『陶梦成真』今季已经四岁，成熟程度较理想，上场初出前的操练和试闸走势均具一定水准，所以初出便能后上跑近。相信拼过一场之后，将有助牠了解竞赛环境，以及改善阵上毛病。事实上，我日前再策骑牠操练，牠的走势亦较前进步，周日续跑千二米可望有更佳发挥，并且走入前列一席。」

田泰安认为「五福星」(图) 今次只负一二五磅亦不重，届时有望发挥出实力，拼入前列归来。
田泰安认为「五福星」(图) 今次只负一二五磅亦不重，届时有望发挥出实力，拼入前列归来。

「五福星」一向集中在泥地千二米出击，虽然上场只跑第九表现平平，但周日再跑同程，田泰安认为仍有机会跑出水准：「『五福星』上场遇上多匹快马，故起步后一直受到压力，早段跟在前列难以回气，末段便无以为继。幸好牠复课操练正常，今次只负一二五磅亦不重，届时有望发挥出实力，拼入前列归来。」

最后，田泰安表示游厩新马「金鼓大班」赛前操练充足，早前两次策马试闸的走势愈来愈好，如今初出跑四班千二米，倘若跑出试闸时水准，亦有机会走得接近。特约记者：文杰

