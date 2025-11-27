Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周日赛马赛事闭门举行及总收益悉数捐出支援大埔火灾受影响人士

马圈快讯
更新时间：20:54 2025-11-27 HKT
发布时间：20:54 2025-11-27 HKT

周六第 25/126 期六合彩延至下周二搅珠
 
香港赛马会（马会）对大埔宏福苑大火灾难造成多人伤亡及重大财物损失深感悲痛。
 
马会早前已宣布透过其慈善信托基金拨出第一笔捐款达 1 亿港元，为受灾人士及死者家属提供支援。
 
马会并且已检讨所有营运，以确保各方面活动均能顾及今次灾难造成的伤痛及影响。
原定于 11 月 29 日（星期六）举行的六合彩搅珠将延至 12 月 2 日（星期二）举行。所有已购买的彩票仍然有效。
 
周日的赛马赛事将大幅减小活动规模，包括以闭门方式举行，仅限马主、董事、遴选会员及其宾客出席。当日赛事将不设赞助商。马会董事、干事、练马师及骑师将
为今次悲痛事件进行一分钟默哀；而骑师将佩戴黑臂章致哀。场内也不会安排现场音乐表演。场外投注处仅会提供必要的客户服务。已在马场及场外投注处订座的会
员及公众顾客将获退款。
 
马会将会把今次赛事的总收益悉数捐出，以协助受灾人士，金额估计约 7 千万港元。有关具体安排，我们将征询政府的意见。连同第一笔 1 亿港元的捐款，马会将
捐出合共约 1 亿 7 千万港元。

