马场密探048｜「喵喵怪」加箍取胜

更新时间：22:39 2025-11-26 HKT
发布时间：22:39 2025-11-26 HKT

巫伟杰马房的「喵喵怪」，自上季初岀爆大冷赢马后，一直未有再捷，至今晚才在谷草千二米赢马，最重要是周俊乐头马数字达至十一场，倘若今晚何泽尧未能赢马，他便以较多亚军数目，取得下月十日国际骑师锦标赛参赛席位。

赛后「喵喵怪」马主廖舜康说：「周俊乐之前为我另一匹爱驹『水箭龟』赢马，今次又为『喵喵怪』建功，我向来非常欣赏周俊乐，他一向骑马十分用心，上次他骑完『喵喵怪』后，知道马儿出闸后不专心，所以向我们建议用上鼻箍。另外，周俊乐又对我们表示，『喵喵怪』出闸好靓，不过有慢脚的情况，他便问我们可否一出闸即打马儿一鞭，让牠跟上赛事节奏，加上巫伟杰用心的训练，把马儿的状态提升至勇锐水准，骑练及马房团队都做得很好。香港其实有不少年轻骑师很有潜质，好像周俊乐、霍宏声等。『喵喵怪』在港一出即胜，之后不知道甚么事，未能再跑得近，巫伟杰已经花了许多心机去帮助该驹，希望马儿今场再次胜出后，鼻箍帮到牠，之后再有头马见面。」

