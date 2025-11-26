二十二匹一级赛盟主获选出战浪琴香港国际赛事 港队三雄「浪漫勇士」、「嘉应高升」、「遨游气泡」强势出击

今届浪琴香港国际赛事将于12月14日星期日在沙田马场举行，总奖金再创纪录，高达一亿三千万港元。今年获选参赛的众多世界顶级良驹中，以「浪漫勇士」、「嘉应高升」、「遨游气泡」、「格伦岛」、「神志勇进」、「里见梦境」、「南加名城」、「班霸实力」、「同工之妙」及「港边小区」最受瞩目。

当日二十二匹一级赛盟主将会云集香港分途争夺四项一级赛锦标，分别是总奖金四千万港元的浪琴香港杯（2000米）、总奖金三千六百万港元的浪琴香港一哩锦标（1600米）、总奖金二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米）及总奖金二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米）。

今年，这项向获誉为「世界草地锦标大赛」的年末马坛盛事将迎来合共二十二匹海外佳驷远道前来。主队方面，「浪漫勇士」继2022年、2023年及2024年后再次出争浪琴香港杯，力争成为历来首匹四夺此项锦标的赛驹；「嘉应高升」则力图连胜第十六仗，与已退役的冠军级赛驹「金鎗六十」看齐，并进一步追近「精英大师」保持多时的十七连胜香港纪录。

香港赛马会赛马事务执行总监夏定安表示：「浪琴香港国际赛事是全球马坛每年最重要的盛事之一，而今届赛事的获选佳驷阵容鼎盛，包括『浪漫勇士』、『嘉应高升』、『格伦岛』、『神志勇进』及『遨游气泡』等，令人期待万分。」

「今届浪琴香港国际赛事的获选参赛马匹质素卓越，实在令人兴奋。众多匹马坛顶尖巨星列阵当日赛事，更充分体现了我们长久以来致力为大家呈献高水准赛事的承诺。一切已准备就绪，连串精彩赛事将于12月14日星期日在沙田上演。」

已十胜一级赛的「浪漫勇士」阔别赛场长达二百三十二天，上周日（11月23日）复出即胜。牠已获选角逐浪琴香港杯，力争高达二千二百四十万港元的头马奖金，再刷新目前由牠保持的全球赛驹赢得最多奖金的纪录（逾二亿一千七百七十万港元）。

「浪漫勇士」冀下月再创历史新章。

这匹出自香港国际马匹拍卖会的佳驷今仗将迎战多匹强敌，包括同属葛威法马房的三项一级赛盟主兼目前全球评分最高的「格伦岛」与「健身心」，以及「宝徕歌剧」这匹两项一级赛冠军、「利森名园」、「君王之王」与岳本贤厩下的「名医」。

三冠王「遨游气泡」将剑指浪琴香港一哩锦标的冠军宝座，争取蝉联。浪琴香港杯的主队获选赛驹还有2024年宝马香港打吡大赛盟主「大至尊」。

「嘉应高升」将力争卫冕浪琴香港短途锦标冠军，并进一步延长连胜纪录。这匹全球最佳短途马作为沙田1200米草地赛场地时间纪录（1分07.20秒）保持者，前仗扬威珠穆朗玛峰锦标（1200米一级赛）后，上仗重返沙田上阵，旋即从容胜出总奖金高达五百三十五万港元的中银香港私人银行马会短途锦标（1200米二级赛）。

「嘉应高升」持续为练马师大卫希斯取胜。

「里见梦境」与「红玛瑙」两匹一级赛盟主将一同角逐浪琴香港短途锦标。「里见梦境」于2024年出争此赛时不敌「嘉应高升」而屈居季军，今年将再度挑战这匹短途王者。「红玛瑙」则于9月攻下短途马锦标（1200米一级赛）。两度在皇家雅士谷摘下一级赛桂冠的「乐于助人」也会加入战团。

「骄阳明驹」曾四度在一级赛中屈居「嘉应高升」之后，今次将再度挑战这匹冠军赛驹。同场还有「好友心得」、「金钻贵人」、「精算暴雪」、「举步生风」、「幸运有您」、「气势」、「美丽第一」及「开心宝宝」。

「表之银河」上仗角逐总奖金高达五百三十五万港元的中银香港「私人财富」马会一哩锦标（1600米二级赛），在麦道朗的精彩策骑下沿栏加速后上抡元，今仗将与新星「祝愿」一同出争浪琴香港一哩锦标。

皇家雅士谷赛期一级赛盟主「港边小区」将崔护重来，务求扬威浪琴香港一哩锦标，而岳伯仁旗下的「冬季狮」则挟多地优异赛绩出争此赛，与「遨游气泡」、「越骏欢欣」、「红运帝王」、「阳光勇士」、「合伙奔驰」及「手机表霸」等比拼高低。「和平波」及「大至尊」分别为后备。

今年在杜拜草地大赛（1800米一级赛）击败「浪漫勇士」的「神志勇进」，去年角逐浪琴香港一哩锦标时跑获亚军，今年力求成绩更进一步。

「神志勇进」在杜拜草地大赛险胜「浪漫勇士」。

星级雌马「巧绣生花」也将出战浪琴香港一哩锦标，力争出道以来的第三场一级赛胜仗。练马师巴伯乐将派遣麾下曾四度在一级赛入位的「俊伟蹄」参赛，是赛将成为此驹转任种马前的最后一战。

浪琴香港瓶将有去年盟主「远飞标枪」重临争取卫冕。「爱蹄村」及「誉满杜拜」也会出战，后者曾在沙田两项一级赛中入位。两匹全球最顶尖长途好手「同工之妙」及「歌利巨人」也会亮相该赛。

岳伯仁今年将派遣一级赛冠军「南加名城」角逐浪琴香港瓶，力求继「高地之舞」（2015年及2017年）及「业界巨头」（2020年）后，第四次扬威此赛。这位殿堂级练马师的长子岳本贤，则会派出三项一级赛盟主「班霸实力」同场竞逐。

练马师费伯华同样力争第四度摘下浪琴香港瓶冠军，将派出「同工之妙」上阵。该驹于10月在凯施门大赛（2400米一级赛）中败于「得令星」得季军，今仗将与2024年菊花赏（3000米一级赛）冠军「名城潮流」、「安骋」、「智取神驹」、「有目共赏」及「嘉应传承」一较高下。