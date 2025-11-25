浪琴国际骑师锦标赛参赛席位竞争激烈 最后两席明晚定夺

今届浪琴国际骑师锦标赛参赛名单将于周三（11月26日）晚跑马地夜赛九场赛事结束后确定，余下两个参赛席位仍然竞争激烈。



何泽尧（十一胜）在争夺排名最高的本地培育骑师资格中领先周俊乐（十胜），他们明晚各策四驹争功。霍宏声（十五胜）则以一场头马稍稍领先布文（十四胜），力争首次出战此项骑师挑战赛。



2016年浪琴国际骑师锦标赛冠军布文说：「实在不同凡响！我觉得它在全球同类骑师挑战赛中地位数一数二，当晚能够参与其中实在美好，而我很荣幸已参加过多次。」



「我希望今年可以再次参赛。成不成事还看明晚的成绩。」

霍宏声周三晚共有四匹坐骑，而布文则会为五驹主辔，包括其中最具瞄头的沈集成麾下五岁马匹「客家之光」（129磅）。这匹英国进口赛驹将竞逐第四班圣安度挑战碟（1800米让赛），力争四连捷。



布文表示：「马儿上仗胜出后，我曾策骑牠进行一课快操，牠给我的感觉十分好。马儿目前佳态洋溢，希望牠能延续胜轨。牠看来状态上佳，而且享受竞赛。」

布文在跑马地胜出2016年浪琴国际骑师锦标赛。



浪琴国际骑师锦标赛是全球胜出骑师奖金最丰厚的骑师挑战赛，拿下冠军的骑师可获得高达六十万港元。亚军及季军骑师则可分别获得二十五万港元及十五万港元。



今届浪琴国际骑师锦标赛将于12月10日星期三在跑马地举行。潘顿以上年度马季香港冠军骑师身分获邀参赛，其他获邀骑师包括上届此赛冠军巴米高、麦道朗、李慕华、莫雷拉、李宝利、杜苑欣、金美琪、布宜学及莫雅（视身体状况而定）。



在2023年浪琴国际骑师锦标赛封王的何泽尧说：「我对待每一场赛事都一样，就是追求胜利，仅此而已。当然，我会全力以赴，是否取得头马顺其自然。即使不能，我也很自豪在休息七个月后仍能与这班顶尖高手一争长短。」



何泽尧在港已累积六百二十一场头马，并以策骑「金鎗六十」、「唯独爱你」、「当家猴王」及「川河尊驹」扬威一级赛而闻名。这位备受敬重的骑师今季克服伤患复出，近八仗已三夺头马。



何泽尧明晚将为四驹执缰，包括策骑练马师吕健威旗下今季初出即胜的「安康万里」（131磅）出战尾场第三班卡洛登高架桥让赛（1200米），自第九档起步。



何泽尧说：「马儿状态不错，是匹好马。上两仗戴上眼罩后，速度出乎意料的快。牠现时充满新鲜感，感觉良好。期望牠明晚能有更佳表现。」

何泽尧于2023年庆祝勇夺浪琴国际骑师锦标赛冠军。



田泰安将主辔贺贤麾下的「家乐龙驹」（135磅）出争卡洛登高架桥让赛，力争在此驹鞍上取得连胜。这匹短途佳驷曾三度胜出同场同程赛事。



田泰安说：「马儿上仗以佳势获胜，当牠有新鲜感时表现会更好。自马儿上次出赛以来已相隔了一段时间，不过牠即使在休后复出第二战也有不俗演出。马儿再次抽得不错的档位（第四档）。」



如果骑师的胜出次数相同，浪琴国际骑师锦标赛的参赛席位将由获得第二名的次数定夺，如有需要，则会比较第三名的次数。



本周三（11月26日）晚上跑马地合共编排九场赛事，头场第五班福斯公路桥让赛（1200米）将于晚上六时四十分开跑。