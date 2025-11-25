希斯「凝妙星」「禾道威」

会延续旺势，继续增添头马进帐。希斯接受查询时表示，「凝妙星」和「禾道威」均有备而临，如今竞逐合适路程，将是马房重要争分筹码。

凝妙星收复前失

「凝妙星」刚战竞逐谷草一六五○米跑梗颈四。

「凝妙星」刚战竞逐谷草一六五○米，临场被捧成次热门，可是牠直路受困，迟迟未能望空，结果跑梗颈四过终点。明晚牠强配潘顿再跑同程，希斯坦言要收复前失。「『凝妙星』上场前中后走势畅顺，可是末段却相当欠运，未能望空发力，结果只落后头马半马位跑第四，败得相当不值，幸好复课后马儿操练正常，状态仍然维持大勇。今次此驹再跑同程，特别找来潘顿压阵，希望凭借其骑功帮助，『凝妙星』能够得到最佳发挥，争取在港首场头马。」希斯说。

禾道威再跑同程

「禾道威」明晚原装配搭再跑同程。

「禾道威」上仗在谷草中距离后上跑第四，相隔两周之后，今晚原装配搭再跑同程，希斯说：「『禾道威』的质素不差，只是本身是北半球马，需要更长时间成熟进步，牠上场能克服十二档，后上追入殿军，令我觉得马儿进度良好，演出已愈来愈接近。今次列阵第二场五班一六五○米，排四档较上场理想得多，加上布文继续策骑，希望马儿在较有利的条件之下，今次能够跑得更接近，如果届时击败对手赢马，更是最好不过。」

另一方面，「中国心」愈跑愈长，上场在田草千六米跑第四，明晚将出战谷草千八米，希斯表示此驹的血统显示具有长力，所以季初阶段才凭初出新觧感出战短途赛，如今热身足够，便向较长路程进军，以该驹近期阵上走势推断，目前进度应可胜任千八米，冀望今仗演出可再进一步，走入前列一席。

文杰