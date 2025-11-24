霍宏声「康昌之星」「决一剑」

下月十日举行的香港国际骑师锦标赛，最后两个出赛席位将于周三晚谷战后落实，倘若霍宏声能领先布文一场头马或以上，便可取得其中一席；今晨他受访时表示，即使今战仅有四匹坐骑，但必定全力以赴，务求交出成绩，其中「康昌之星」及「决一剑」均具争胜机会。

康昌之星力争首捷

「康昌之星」前仗在同程后上跑获亚军。

出战第七场四班一六五○米的「康昌之星」，前仗在同程后上跑获亚军，上仗再战谷草一哩名次倒退只得殿军；对此霍宏声说：「虽然『康昌之星』上仗表现未再进，但牠当时排在十档起步，直路仍追回多个马位，过终点时只落后头马个半马位，我对其走势已感满意。今晨我亲自替其快跳，走势仍然轻松，目前状态良好，继续竞逐谷草一哩，若届时际遇较佳，可争取在港首场胜利。」

决一剑路合态勇

「决一剑」上季两场头马皆在同程取得，且均由霍宏声策骑。

至于列阵第四场四班千二米的「决一剑」，上季两场头马皆在同程取得，且均由霍宏声策骑，骑者指今战机会颇乐观：「『决一剑』过往在泥地试闸走势良好，所以早前报争泥地赛，可惜演出不如预期，幸好也收到热身之效，加上评分下调，今次得以回降四班上阵，希望牠凭路合态勇之利，可发挥出本身实力在前列归来。」

文杰