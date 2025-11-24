Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

霍宏声「康昌之星」「决一剑」

马圈快讯
更新时间：18:04 2025-11-24 HKT
发布时间：18:04 2025-11-24 HKT

下月十日举行的香港国际骑师锦标赛，最后两个出赛席位将于周三晚谷战后落实，倘若霍宏声能领先布文一场头马或以上，便可取得其中一席；今晨他受访时表示，即使今战仅有四匹坐骑，但必定全力以赴，务求交出成绩，其中「康昌之星」及「决一剑」均具争胜机会。

康昌之星力争首捷

「康昌之星」前仗在同程后上跑获亚军。
「康昌之星」前仗在同程后上跑获亚军。

出战第七场四班一六五○米的「康昌之星」，前仗在同程后上跑获亚军，上仗再战谷草一哩名次倒退只得殿军；对此霍宏声说：「虽然『康昌之星』上仗表现未再进，但牠当时排在十档起步，直路仍追回多个马位，过终点时只落后头马个半马位，我对其走势已感满意。今晨我亲自替其快跳，走势仍然轻松，目前状态良好，继续竞逐谷草一哩，若届时际遇较佳，可争取在港首场胜利。」

决一剑路合态勇

「决一剑」上季两场头马皆在同程取得，且均由霍宏声策骑。
「决一剑」上季两场头马皆在同程取得，且均由霍宏声策骑。

至于列阵第四场四班千二米的「决一剑」，上季两场头马皆在同程取得，且均由霍宏声策骑，骑者指今战机会颇乐观：「『决一剑』过往在泥地试闸走势良好，所以早前报争泥地赛，可惜演出不如预期，幸好也收到热身之效，加上评分下调，今次得以回降四班上阵，希望牠凭路合态勇之利，可发挥出本身实力在前列归来。」

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前