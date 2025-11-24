周三跑马地夜赛多宝奖赏共高达830万港元

本周三（11月26日）的跑马地夜赛，除了有累积多宝外，马会更会拨出多宝，提供赢取合共达830万港元的机会。

当中，三T彩池有250万港元累积多宝，如以10港元一注独中三T正奖，估计彩金有机会高达500万港元。

另外，马会将从营办者储备拨出25万港元多宝至第一口孖T，预计10港元一注独中的彩金可获派300万港元。

马会亦将由多宝储备拨出30万港元，为第1场的四重彩及四连环合并彩池注入多宝。

开售时间

周三赛事的各项彩池，将于11月25日中午12时正开始接受投注*。顾客可在各场外投注处#、电话投注及数码平台**购票。

* 投注人士必须年满18岁

# 部份场外投注处服务时间或有不同，请浏览https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查阅最新详情

** 数码平台包括网上投注服务「投注区」bet.hkjc.com、马会投注三合一及Racing Touch流动应用程式