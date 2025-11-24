布宜学盼首胜浪琴国际骑师锦标赛

撰文：Tom Peacock

今年一再摘下一级赛桂冠的布宜学将于年底重临香江，出战12月10日举行的浪琴国际骑师锦标赛，盼能取得佳绩在此赛封王，达成从骑生涯的另一重大目标。

生于挪威的布宜学以英国为策骑基地，今年将第五度在跑马地参与这项盛事。

不过，他以往参战此赛时成绩未算突出，最佳的一次是2020年取得第五名，去年则不敌冠军巴米高得第六名。

布宜学说：「能够获香港赛马会邀请参加国际骑师锦标赛向来是我的荣幸，而我更有幸曾数度参与其中。」

「我从未摘下此赛锦标，也从未站上颁奖台，如果今次能胜出赛事就好了。坐骑及档位的编配显然讲求运气，所以运气绝不可缺少。赛事的竞争非常激烈，在阵上面对一众精英骑师时必须懂得迅速应变。」

从布宜学策骑生涯的彪炳往绩来看，他的实力足以媲美阵中任何一位好手，包括麦道朗、莫雷拉、李慕华、潘顿，以及有机会赶及伤愈复出的莫雅等。

布宜学近十年来一直担任高多芬旗下艾柏宾马房的主帅，因此他每年往往会在杜拜世界杯嘉年华开展新赛季。今年，他在美丹伙拍「坚信」角逐阿乔斯短途锦标（1200米一级赛），阵上把握最佳时机展开挑战，最终高奏凯歌，为赛季取得好开始。

布宜学之后回到英国出战北半球春季的大赛，并继续为高多芬阵营取得佳绩，接连攻下今个英国马季的首两项经典赛，先是策骑「法庭裁定」胜出英国二千坚尼（1600米一级赛），继去年伙拍「名演说」夺标后个人蝉联该赛冠军，继而再策骑Desert Flower首次攻下英国一千坚尼（1600米一级赛）。

布宜学其后再添多场一级赛胜仗，包括扬威法尔曼斯锦标（1600米）及希铎短途杯（1200米），以及在皇家雅士谷赛期主策长途佳驷「渔利尽收」首度摘下盼望已久的雅士谷金杯（4000米）桂冠。此外，他也伙拍「监察官」在英国攻下威尔斯亲王锦标及朱德望国际锦标两项2000米一级赛。

单以在英国赢得的奖金计算，今年将是布宜学迄今最丰收的一年，但这位两届英国冠军骑师不会只眷恋已得到的成就。

布宜学今年成果丰硕。

当被问到2025年是否他从骑以来成绩最佳的其中一年时，布宜学说：「我通常不会去想这些太多。当然，我很高兴能够策骑一些佳驷出赛，季初连赢两场坚尼实在非常美妙，之后有幸伙拍『监察官』和『渔利尽收』等佳驷延续佳绩，最近再主策『名演说』扬威育马者杯一哩大赛（1600米一级赛）。」

「所以今年这个欧洲马季收获甚丰。一级赛是重中之重，是高多芬最重视的，所以一直是主要目标，但我们也一直力求进步，一直向前迈进。」

这位三十七岁的好手已成为一位成熟且具大将风范的骑师，现时也许正处于从骑生涯的高峰。尽管赛马世界节奏急促，让人无暇回顾过去，但布宜学也不忘重申，他对一直以来取得的荣誉怀著感恩之心。

他说：「必须承认这确实是个丰收的马季。我当然感到欣慰，但在这个圈子你得迅速向前走。」

布宜学去年主策「桀骜之恋」攻下一级赛渣打冠军暨遮打杯（2400米）。

「我近期在巴林出赛，接下来将转战香港，之后又将返回杜拜。这就是赛马运动的本质，也是竞争如此激烈的原因。我们通常不会缅怀过去太久。当然我们会享受喜悦的时刻，但同样地当遇到不如意的事情时，也必须学会放下及克服难关，从中学习并继续向前。」