今年6月私楼落成量3532伙 按月弹升3.4倍

差估署最新数据显示，今年6月共有3,532伙私人住宅有个单位落成，按月急弹升3.4倍；总结上半年录7,914伙私宅落成，按年同期跌21.4%，达政府预测落成目标1.7万伙的46.6%。

上半年以新界区落成量最多涉约5,045伙，按年升约4.3倍；而港岛区涉约1,808伙，按年跌约2.3%；九龙区涉约1,061伙，为各区最少，按年大幅减少约85.4%。

若按单位面积计算，落成量仍然以中小型单位占最多，面积约431方呎以下细单位涉3,643伙，占整体约46.1%；其次面积431至752方呎单位录得3,295伙，占比约41.6%；面积753方呎至1,075方呎单位约698伙，占比约8.8%。

大单位方面，面积1,076至1,721方呎有246伙，占比约3.1%；至于面积最大的1,722方呎或以上单位则有32伙落成或约0.4%。



