德福花园法院令物业545万拍出 低估价18% 呎价不足1万

近期物业拍卖场以低开推拍，吸引不少用家及投资者前往「寻宝」。黄开基拍卖行昨推出27项物业拍卖，即场拍出3项物业；当中九龙湾德福花园一个法院令物业获抢高约14%，以545万成交。

上述德福花园K座高层12室法院令物业，面积551方呎，原则属2房户，开拍价480万，获3组客出价争购，抢高约65万或14%，至545万拍出，成交价较银行估价约664万低出119万或约18%，呎价约9891元。该单位原业主资不抵债而断供，最终被法院颁令收楼。

康盛花园「影印契」288万售

将军澳康盛花园4座低层G室「影印契」单位，面积495方呎，开价280万（自由市场价）推出拍卖，最终以288万成交，呎价约5818元；据了解，该单位原业主遗失楼契，只能提供影印本楼契。

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另外，上环商厦金丰大厦亦拍出一个低层连平台写字楼，面积为310方呎，外连600方呎平台，属遗产货，叫价238万推出市场拍卖，最终抢至240万成交，呎价约7742元。



