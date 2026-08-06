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尖东康宏广场单位1.66亿易手 造价高位跌逾40% 同区用家「升级搬迁」

楼市动向
更新时间：11:25 2026-08-06 HKT
发布时间：11:25 2026-08-06 HKT

港商厦价格显著回落，成为实力用家逢低吸纳、改善办公环境的契机。尖东指标甲厦康宏广场最新录得一宗大买卖，位于27楼「凤凰楼层」（即顶楼下一层）单位，以1.6605亿易手，呎价刚好1万，较高位回落逾40%，新买家来自同区，属「升级搬迁」。

是次交易涉及康宏广场27楼3至13号共11个单位，总建筑面积约16605方呎。新买家为本地实力用家，现时使用同区漆咸道南铁路大厦两全层（合共约2.17万方呎）。虽然换楼后总面积略为缩减，但成功将2层办公室，整合至同一楼层，营运效率大增。

实用率71% 兼带海景与车位

中原（工商舖）写字楼部高级区域营业董事麦伟嫦表示，该招「升级搬迁」相当明智，康宏广场作为尖东一线指标甲厦，整体档次与形象均高于铁路大厦。

除了享无遮挡海景外，实用率高达71%（铁路大厦仅约61%），折算后实际使用空间差距大幅收窄；加上大厦自设停车场，对于经常开车出入的老板及高层而言，相当便利。

高峰期呎价1.8万 现时打「六折」

该笔交易最吸引人之处在于价格。在2018至2019年的楼市高峰期，康宏广场同类极高层海景单位呎价高达1.8万，如今以每呎1万落实成交，造价较高位大幅回落逾40%，相当于直接「打六折」，极具吸引力。

原业主则为新加坡财团，本身亦为该厦长期自用业主。该财团早在2004年8月以6823.1万首度进驻，购入该层5个海景单位（约10355方呎）；其后因业务扩张，再陆续增购同层另外6个城市景细单位，包括在2010年，以每呎高达1.62万（作价1302.48万）高价追价购入10号单位。

该11个单位合共1.309亿，帐面赚3515万，物业升值27%。

康宏广场同类极高层海景单位呎价高达1.8万，如今以每呎1万落实成交，造价较高位大幅回落逾40%。

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