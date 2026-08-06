佐敦商住楼叫价1.08亿 全幢属「学生宿舍潜力股」

近年非本地生与专才涌港，宿舍及共居空间需求殷切，有业主亦趁机放售商住楼，以「学生宿舍潜力股」作为招徕。中原（工商舖）写字楼部高级资深分区营业董事陈权威表示，佐敦庙街95至97号全幢商住楼放售，地盘面积约1371方呎，总楼面约8212方呎，意向价约1.08亿，呎价约1.31万。

全幢楼高6层共35伙

他表示，该全幢楼高6层，1楼至6楼为住宅（按传统不设4楼），每层分划2伙，共提供约35间附设独立洗手间单位，地下为地舖，除了一个约400方呎单边舖交吉外，其余舖位均已出租。现时全幢月租高达42万，物业将以部分交吉、部分连约现状出售，适合投资者改装成学生宿舍或服务式住宅。

该全幢业主为区内资深投资者，早在2010年以5868万元购入该物业，并于2021年斥资为大厦进行全幢大肆翻新，兼为该全幢唐楼加建升降机。该物业过去曾一度叫价高达2.4亿，如今最新叫价再降至1.08亿。

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