Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦商住楼叫价1.08亿 全幢属「学生宿舍潜力股」

楼市动向
更新时间：11:22 2026-08-06 HKT
发布时间：11:22 2026-08-06 HKT

近年非本地生与专才涌港，宿舍及共居空间需求殷切，有业主亦趁机放售商住楼，以「学生宿舍潜力股」作为招徕。中原（工商舖）写字楼部高级资深分区营业董事陈权威表示，佐敦庙街95至97号全幢商住楼放售，地盘面积约1371方呎，总楼面约8212方呎，意向价约1.08亿，呎价约1.31万。

全幢楼高6层共35伙

他表示，该全幢楼高6层，1楼至6楼为住宅（按传统不设4楼），每层分划2伙，共提供约35间附设独立洗手间单位，地下为地舖，除了一个约400方呎单边舖交吉外，其余舖位均已出租。现时全幢月租高达42万，物业将以部分交吉、部分连约现状出售，适合投资者改装成学生宿舍或服务式住宅。

该全幢业主为区内资深投资者，早在2010年以5868万元购入该物业，并于2021年斥资为大厦进行全幢大肆翻新，兼为该全幢唐楼加建升降机。该物业过去曾一度叫价高达2.4亿，如今最新叫价再降至1.08亿。

相关文章：学生宿舍受捧带动交投 佐敦服务式住宅1.74亿沽 涉59个房间 平均每间295万

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
12小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
01:25
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
13小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
01:25
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
12小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
12小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
5小时前
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
生活百科
21小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
4小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
4小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
23小时前