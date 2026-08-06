中细价屋苑连录市价成交 升悦居2房835万沽 持货14年升值逾1倍

楼市持续靠稳发展，中细价屋苑连录市价交投个案，中原分行高级区域经理许永生表示，长沙湾升悦居7座低层F室，面积517方呎，以835万易主，呎价16151元。原业主于2012年以410万购入，持货14年转手，帐面获利425万或逾1倍。

美联首席区域营业董事张晓盈说，长沙湾碧海蓝天5座低层F室，面积约494方呎，以约828万转手，呎价约16761元。原业主于2015年以约675万购入单位，帐面获利约153万或22.7%。

投资客638万购逸瑆

中原分行高级资深区域营业经理王秀芬称，筲箕湾逸瑆高层F室，面积385方呎，以638万成交，呎价16571元。新买家为投资客，若按同类单位月租约1.9万计，租金回报约3.6厘。原业主于2022年以829.9万一手购入单位，帐面蚀让191.9万或约23.1%。

美联首席助理联席董事陈锋表示，新元朗中心4座中层C室，面积约466方呎，获区内客议价后以642万承接，呎价约13776元，原业主于2015年以约496万购入上述物业，持货约11年易手，帐面获利约146万或29.4%。

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