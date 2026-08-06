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启德天玺．天4房7300万易手 持货不足2年帐赚655万

楼市动向
更新时间：10:06 2026-08-06 HKT
发布时间：10:06 2026-08-06 HKT

楼价持续回升之际，市场再录半新盘转手获大赚个案；启德天玺．天1期3座高层A室，面积1993方呎，属4房双套间隔，最新以7300万登记成交，呎价约36628元；据了解，原业主于2024年10以6644.4万一手向发展商购入，持货不足2年易手，帐面获利约655.6万或10%。

雅景阁5100万连车位易手

浅水湾豪宅雅景阁一个面积1230方呎单位，最新以5100万连1个车位成交，呎价约41463元；据了解，原业主于1997年以2300万购入，持货29年易手，帐面劲赚2800万，升值约1.2倍。

泓碧追价18万成交

世纪21奇丰分行经理黄宗信表示，马鞍山泓碧2座一个顶层连天台特色户，面积1288方呎，4房间隔，并连约1242方呎天台，眺望海星湾全海景，原叫价3100万放售，吸引多名准买家出价，最终获一名买家追价18万，至3118万成交，较原叫价轻微高出0.6%，呎价24208元。据了解，原业主于2022年以3589万一手向发展商购入单位，持货仅4年至今转售，帐面损手471万或13%。

中原区域营业经理王勤学表示，元朗YOHO Midtown连录成交，包括9座高层C室，面积880方呎，属3房套房连储物室，新近以1480万成交，呎价16818元。原业主于2013年以900万购入单位，持货约13年转手，帐面赚580万或64.4%

另一宗为8座高层D室成交，面积898方呎同属3房套房连储物室户，议价后以1318万成交，呎价约14678元。原业主于2010年以743万购入单位，持货约16年转手，帐面赚575万或77%。

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