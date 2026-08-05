吴镇科家族沽货 铜锣湾亨利全幢8.92亿易手 连同毗邻一个地舖

被市场形容为「坐拥成条街」的超级舖王，吴镇科家族最新沽售铜锣湾亨利集团中心全幢连同毗邻的一个地舖位，作价8.92亿，吴镇科是香港「银座式商厦之父」，手握无数核心区物业，惟近年频沽货减磅。

2017年斥17亿购入重建

土地注册处资料显示，吴镇科家族近期一口气卖出铜锣湾边宁顿街14号亨利集团中心全幢，以及毗邻的边宁顿街18号广旅集团大厦地下3号舖，总价8.92亿，表面看来，近9亿套现金额是一笔天价交易，但若翻开买入成本，可见数年来商业地产市场大崩解。

亨利集团中心前身为伊荣街J Plus Hotel及边宁顿街14号全幢旧楼，吴家于2017年楼市高位时，向资本策略以高达17亿购入，当时附带敬诚阁一个舖位，该家族大肆将J Plus Hotel及伊荣街旧楼，合并重建成具规模商厦，楼高28层，2021年落成，顶层3层由家族旗下亨利集团自用作为总部。而今番一起「打包出售」的广旅集团大厦地舖，亦是家族在2012年舖市顶峰时以7980万买下的。

资深投资者吴镇科。

蚀幅高逾40%

将两笔历史买入价相加，在未计算庞大重建施工成本、以及未扣除敬诚阁舖位价值（尚未卖出），当年单是购入成本高近17.8亿，如今以8.92亿沽货，保守估计帐面蒸发逾8亿，幅度高逾40%。

家族近年连环沽售物业

上述亨利集团中心落成时正值疫市，生不逢时，家族近年亦沽售其他物业，天后银座式商厦「亨环．天后」去年率先沽售，由美图投资者蔡文胜承接，现已更名CAI Tower，此外，早前已沽售尖沙咀堪富利士道1号商厦，区内弥敦道及加拿芬道地舖。铜锣湾边宁顿街13号另一座商业大厦 BIZ AURA，现时以银主盘放售，可见本港商业地产神话崩解，大孖沙在时代巨轮下只有无奈转身。

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