豪宅屋苑连录成交 阳明山庄7400万连租约易手

近期多个热门豪宅屋苑均录成交，大潭地标豪宅阳明山庄17座中高层一个单位，面积2626方呎，属5房大宅，最新以7400万连租约易手，呎价约28180元；据了解，上述单位由发展商持有收租至今，由2015年开始每年只拆售数个单位。

白石角溋玥．天赋海湾3450万售

大埔白石角溋玥．天赋海湾一个顶层连天台单位，面积1783方呎，以3450万连1个车位登记成交，呎价约19349元。

大埔白石角溋玥．天赋海湾一个顶层连天台单位，面积1783方呎，以3450万连1个车位登记成交，呎价约19349元。据了解，原业主于2012年以3531.8万购入，持货14年易手，帐面蚀约81.8万或2.3%。

帝琴湾换楼客1455万承接

美联分行首席高级营业经理丘志权表示，马鞍山帝琴湾凯琴居15座中层B室，面积约1331方呎，属4房间隔，获外区换楼客以1455万承接，呎价约10931元。

据了解，原业主于1999年以约899.9万购入上述物业，持货约27年沽货，帐面获利约555.1万或61.7%。

西贡白沙湾溱乔洋房1826万成交

世纪21奇丰营业董事廖振雄指，西贡白沙湾溱乔单号洋房，面积1232方呎，望开扬景，新近以1826万成交，呎价14821元，属市价成交。廖氏指，原业主于2008年以2080万购入，持货18年转售，帐面损手254万或12.2%。

中原分行高级资深分区营业经理林少亿说，大埔宝马山8座高层A室，面积934方呎，3房连套房间隔，议价后连车位以1050万沽出，呎价约11242元。

据了解，原业主于1998年以620万购入，持货约28年易手，帐面获利430万或69.4%。