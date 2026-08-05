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屯门NOVO LAND 3A期顶层特色户3060万沽 造价创期内新高

楼市动向
更新时间：10:44 2026-08-05 HKT
发布时间：10:44 2026-08-05 HKT

一手市场交投持续，当中不乏高价成交。新地旗下屯门大型住宅项目NOVO LAND 3A期以招标形式售出该期数首伙顶层特色户，为1座35楼A1室，面积1493方呎，4房双套连工作间套房设计，附连477方呎平台及871方呎天台，并设有私人泳池，成交价3060.6万，呎价约20500元，成交金额料创3A期新高。

港岛南GRANDE BLANC三房呎价33200元

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸新盘DEEP WATER SOUTH 6B期GRANDE BLANC标售1B座10楼A室，面积918方呎，属3房套连工作间套间隔，成交价3047.8万，呎价33200元。

DEEP WATER SOUTH系列开售至今累售198伙，套现逾36.9亿。

罗便臣道80号呎价2.9万

南丰旗下的西半山豪宅项目罗便臣道80号昨日售出2座30楼B室，面积1039方呎，3房套连储物室套房间隔，以3028万连一个车位成交，呎价29143元。

由嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾2期售出1C座23楼B室，面积486方呎，2房连梗厨间隔，成交价1203.8万，呎价约24770元。

何文田芳菲获大手客连购6伙

何文田芳菲上周共录得6宗成交，合共套现逾5902万。
何文田芳菲上周共录得6宗成交，合共套现逾5902万。

由协成行发展的何文田芳菲录得大手客扫货个案，项目于上周共录得6宗成交，合共套现逾5902万。是次成交单位全数由同一组物业投资者购入，涉及11楼、15楼、16楼、18楼、19楼及22楼C室，均为2房连开放式厨房间隔，面积同为414方呎，成交价介乎939万至1035万，平均成交呎价约23760元，总成交金额逾5902万。

协成行发展物业销售总经理张诗敏表示，项目除获本地年轻家庭客群青睐外，亦吸引不少内地及海外专业人士追捧。是次大手成交证明市场对项目长线投资潜力充满信心。

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