尚玺开放式银主盘获4客抢至252万拍出 较5年前买入价贬近五成

楼价稳步上升，近日不少买家及投资客转战拍卖市场寻「笋盘」。环亚昨日举行物业拍卖会，推出57项物业供竞投，并即场拍出4项，包括大角咀尚玺高层B室银主盘，面积165方呎，开放式间隔，银主开拍价198万，获3至4组客抢高54万或27%，以252万拍出，呎价约15273元。

上述单位近年先后向按揭及信贷公司进行按揭，近年因无力还款而遭收楼，若以该单位2021年以483万一手购入计算，单位5年间蚀让231万或约48%。

伟锦园抢贵40万沽

而九龙塘伟锦园2座高层E室，面积686方呎，业主开价850万连租约及1个车位推拍，获约3组客出价抢购，抢贵40万或4.7%，至890万拍出，较银行估价1300万低410万或约32%，呎价约12974元。若按该单位于2019年以1210万购入计算，单位7年后贬值320万或26%。

另一间为沙田第一城42座中高层A室，面积284方呎，业主开价322万推拍，最终以「一口价」拍出，较银行最新估价499万低出约177万或35%，呎价11338元。

此外将军澳颂明苑E座中层05室，面积554方呎，属法院令物业，以自由巿场价420万推拍，获3至4组客抢高68万或16%，以488万拍出，呎价约8809元。

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