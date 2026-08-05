核心区甲厦租赁加速 中环空置率跌至10.2%
更新时间：10:31 2026-08-05 HKT
发布时间：10:31 2026-08-05 HKT
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香港商业地产市场在2026年第二季平稳，甲厦引领整体市场复苏。期间，核心区租务活动明显加速，中环金钟经历过去数季调整后，写字楼租务第二季显著升温。季度内全港甲厦录约86.4万方呎净吸纳量，远高于过去20个季度平均水平（21.6万方呎），带动整体写字楼空置率按季回落一个百分点至16.1%。
录18.2万方呎净吸纳量
中环及金钟第二季录18.2万方呎净吸纳量，实现连续四个季度录正吸纳，过去12个月累计净吸纳量更高达88万呎。在金融机构及专业服务业的需求支持下，中环及金钟空置率由一年前14.5%大幅回落10.2%，显示核心区能力极强。
租金按季升1.9%
尽管整体租务活动有所改善，但各区租金表现仍存在明显差异。核心区坚挺，中环及金钟甲厦租金按季升1.9%（今年首两季累升5.5%），当中超甲级（Grade A1）写字楼租金更按季升2%。此外，湾仔及铜锣湾区内租金亦按季微升，今年累计录1.2%增幅。
九龙东写字楼按年跌4.1%
相反地，非核心区继续面对高空置率及激烈竞争﹐九龙东写字楼租金按季再跌2.9%，今年累跌4.1%，港岛东及九龙西今年累计20%。部分业主需要提供更具吸引力租约条款及弹性，以维持现有出租率。
第二季商业地产成交额达140亿，写字楼最大比重，季度内不乏大型个案，香港大学（HKU）以39.93亿购干诺道西92至103A号物业，拟作扩充及教育相关用途。星展银行以26.19亿购中环中心多个楼层（包括32、36、37、56、62及76楼）。伟合控股（Wee Hur Holdings）以7.49亿购大角咀One Bedford Place。尽管处于加息环境及融资收紧背景下，但优质写字楼资产依然受实力买家青睐。
2026年第二季工商舖数据摘要：
|板块／指标
|目前平均呎租（元）
|按季变动（%）
|按年变动（%）
|全年预测（%）
|中环／金钟甲厦租金
|45.8
|▲1.9
|▼1.6
|持平
|核心街舖租金
|243
|▲0.4
|▲2.0
|▲3
|仓库租金
|12.2
|▼3.2
|▼11.1
|▼5
|大额投资成交总额
|140亿
|▼5.5
|▲60
|▲10
资料来源：高力香港
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