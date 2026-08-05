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中环苏豪区斜路「藏宝」 卑利街地舖980万易手 39年劲赚逾15倍

楼市动向
更新时间：10:27 2026-08-05 HKT
发布时间：10:27 2026-08-05 HKT

在中环苏豪区行斜路，夏天随时行到「怀疑人生」，但对投资者来说，此处不乏投资机会。

位于卑利街69至71号英邦大厦地下的一个约964方呎舖位（3号舖，实用约680方呎），最新以980万易手，呎价约1.44万。原业主早在1987年仅以59万购入，持货39年大赚921万，物业升值达15.6倍。

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该舖位于苏豪大斜路，夏天行上去确实「好难顶」，大多数人选择由坚道顺势向下行。舖位门阔14呎、深50呎，加上租客为精品咖啡店Hazel & Hershey，装修雅致，吸引大量游客朝圣。

店内一杯手冲咖啡卖到190元，加上后方设有区内罕有的十多张天井露天座位，生意做得出色。只要租客交得起租，即使面对大斜路，仍是一舖难求的优质资产。

相关文章：铜锣湾「舖王」回报高达9厘 投资者黎金元8750万沽售 持货17年劲输半亿

 

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