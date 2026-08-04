上月楼宇注册量6715宗 按月跌逾28%

据土地注册处资料显示，上月整体物业(包括住宅、车位及工商铺物业等)注册量录共6,715宗，创11个月新低，较6月下跌28.8%，与去年7月比较亦跌6.9%

上述买卖合约中，住宅楼宇买卖合约占4,462宗，较6月跌41.7%，与去年7月比较跌22.6%。

7月的楼宇买卖合约总值517亿元，较6月跌37.5%，与去年7月比较下跌5.3%；当中住宅楼宇买卖合约总值419亿元，按月跌44.6%，按年同期跌9.6%。

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