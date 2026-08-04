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市建局土瓜湾道项目申宽高限 建1050伙住宅

楼市动向
更新时间：15:31 2026-08-04 HKT
发布时间：15:31 2026-08-04 HKT

市建局土瓜湾道/荣光街发展项目，最新向城规会申请放宽高限，以兴建1050伙住宅单位，对比原有方案增加约17%。

上述项目地盘面积约5.89万方呎，申请放宽2.9%高限，由主水平基准以上140米增至144米，以建2幢楼高32至34层、另有5层平台及2层地库，以及1幢楼高4层低座商业大楼，共提供1,050伙，可建总楼面约44.2万方呎，预计在2032年落成。

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市建局指，为配合政府积极推动于发展项目中更广泛采用「组装合成」建筑法（MiC）的政策，借以显著减少建筑废物以提升环境可持续性、降低施工风险以保障工地安全，并缩短施工期以加快项目落成；申请地点采用「组装合成」建筑法。高度增幅完全符合《联合作业备考》就 「组装合成」楼层所容许放宽最多4%高度限制规定，而上述项目增加2.9%高限，低于政府规定。

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