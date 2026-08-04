葵涌街市舖1450万易手 持货5年贬值逾三成

葵涌一个街市单边舖，现址为生果档，以1450万易手，原业主于疫市时，民生舖位价格高企时购入，持货5年帐面惨输730万，幅度逾33%。

呎价7.25万

上址为葵涌盛芳街17至19号（兴芳路186号）京宝大厦地下A9号舖，为智芳街大单边舖，建筑面积约200方呎，以1450万易手，呎价7.25万，租客葵芳生果，原业主于2021年以2180万买入，持货5年帐面亏损730万，物业跌幅33.5%。

葵涌盛芳街17至19号(兴芳路186号)京宝大厦地下A9号舖，为智芳街大单边舖，建筑面积约200方呎，以1450万易手，呎价7.25万，租客葵芳生果。

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盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该舖位实用面积约130呎，门阔约11呎，深约12呎，楼龄50年，按差估署平均商舖回报4厘计算，该舖市值月租48333元。他又说，该葵芳生果是葵芳街市大单边舖，人流好旺，面阔23呎好抢眼。 对面葵芳社区会堂，旁边87号专线小巴往荃湾咸田街，好多人承搭，可惜，舖位实用面积其实好细。

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该舖位为智芳街大单边舖，人流好旺，面阔23呎好抢眼。

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