学生宿舍受捧带动交投 佐敦服务式住宅1.74亿沽 涉59个房间 平均每间295万

近期学生宿舍受到追捧，连带服务式住宅及酒店亦交投活跃，佐敦最新录得服务式住宅易手，区内太极轩314（CHI314）住宅部分，涉59个单位，以1.74亿易手，新买家为投资者，料回报逾5.6厘。

呎价约8879元 连约回报5.6厘

太极轩314（CHI314）位于佐敦弥敦道314至316号，毗邻佐敦港铁站，是次易手仅为项目住宅部分，涉及59个精品住宅单位，面积介乎于410至1400方呎，总楼面约19596方呎，单位类型包括开放式单位、一房及两房户，以易手价计算，平均呎价约8879元，每个房间作价约295万。据了解，该项目由一名大租客包租，现时月租90万，当扣及主要支出，月租约82万，以易手价计算，新买家料回报逾5.6厘。

太极轩314(CHI314)住宅部分，涉59个单位，以1.74亿易手，新买家为投资者，料回报逾5.6厘。

业界人士指出，现时一般住宅或商业楼宇回报普遍仅约3厘至4厘，太极轩314这类附带稳定长租约、兼具转型学生宿舍潜力的优质物业，能提供高达5.6厘高回报率，自然吸引投资者。

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受惠于政府扩大非本地生名额及各类人才计划，住宿需求持续殷切。佐敦凭借毗邻理大、城大等高等院校以及铁路沿线，相关物业获投资者及营运商追捧，并转作学生宿舍或长租公寓营运。市场上同类型交投屡见不鲜，包括九龙城富豪东方酒店全幢，早前获中原策略投资以约15.18亿购入，涉及约494间客房，每间客房造价约307万，买家将物业改建为学生宿舍。

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九龙城富豪东方酒店全幢早前获中原策略投资以约15.18亿购入，涉及约494间客房，每间客房造价约307万。

市场连录大手买卖

市场资金亦积极吸纳其他酒店，例如巨头京东旗下公司近期连购酒店改建学生宿舍，以7.5亿元向远东发展购入油麻地上海街268号香港海景丝丽酒店，物业原为一间拥有268间客房的酒店，现已全面改建为提供399个床位的学生住宿项目。

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另外，京东亦购入湾仔轩尼诗道218号「218 Apartment」，地盘面积约2180呎，总楼面面积约32695呎，呎价约8564元，现作酒店用途，6至27楼提供59间房，每间房面积约370至650呎，平均每间客房造价约475万。物业原为商厦用途，由内企首开集团于2007年以1.78亿购入，其后翻新并改装成酒店。持货约19年转手，帐赚1.02亿元或约57%。一个月内连购两幢酒店物业，共涉资约10.3亿。

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荃湾悦品酒店全幢早前亦以9.53亿由华润隆地承接，楼高30层，总建筑面积约为292961方呎，坐拥583间客房，预期提供逾900个宿位，买家将物业打造为具学习氛围的地方。

该项目由一名大租客包租，现时月租90万，当扣及主要支出，月租约82万，以易手价计算，新买家料回报逾5.6厘。