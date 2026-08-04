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老牌家族11.68亿购舂坎角别墅 纪惠帐赚9.92亿

楼市动向
更新时间：10:28 2026-08-04 HKT
发布时间：10:28 2026-08-04 HKT

纪惠集团早前沽售赤柱舂坎角海天径3至5号的华翠海滩别墅，作价为11.68亿，新买家为大华银行黄庆昌家族成员或相关人士，属于老牌家族。

大华银行家族相关人士承接

该豪宅别墅新买家透过THE STYLE LIMITED购入物业，公司董事分别为LUK, KWOK WING及WEE, TENG YUAN，二手均持有新加坡护照。其中WEE, TENG YUAN与大华银行UOB创办人黄庆昌家族第三代的一名成员英文名字（中文名为黄庭元）相同，料为同一人。黄氏家族旗下私人地产开发商庆隆集团（Kheng Leong Company），负责多项新加坡顶级豪宅建案的开发与运营，黄庭元则为该地产开发商管理层。

纪惠历时28年统一业权

海天径3至7号华翠海滩别墅，涉12个分层单位及18座洋房，1977年落成，地盘面积约102000方呎，可建楼面面积约57375方呎，总实用面积约55914方呎，是次呎价约20889元。

纪惠早于1988年起收购舂坎角华翠海滩别墅，最初以约9800万购入25伙，直至2016年以约7800万购入最后一伙，成功统一业权，共涉资约1.76亿，是次出售帐面大幅赚9.92亿或约5.63倍。

相关文章：纪惠12亿沽赤柱华翠海滩别墅 传统豪宅地段 料赚9亿 市场人士：彰显独到眼光

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