屋苑录长情业主沽货获厚利 帝柏海湾劲赚1033万 海怡半岛升值2倍

整体楼市表现向好，在购买力释放带动下，近期有不少屋苑的长情业主趁机沽货，部分更录巨额升值个案，大角咀帝柏海湾一个约千呎单位持货16年劲赚逾1033万离场，而鸭脷洲海怡半岛3房套单位20年间升值2.2倍。

整体楼市表现向好，在购买力释放带动下，近期有不少屋苑的长情业主趁机沽货，部分更录巨额升值个案。

利嘉阁联席董事徐锦荣称，大角咀帝柏海湾1座高层D室，面积约1014方呎，采3房套连士多房及工人套房间隔，可享维港海景，开价2808万放售，获区内用家经议价后以2608万成交，呎价约25720元。据悉，原业主于2010年以1574.1万买入，持货16年至今易手，帐面劲赚1033.9万或65.7%。

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大角咀帝柏海湾1座高层D室，面积约1014方呎，获区内用家经议价后以2608万成交。

骏豪阁赚662万沽

利嘉阁营业董事钟肇基指，西半山骏豪阁高层F室，面积约521方呎，采2房间隔，可享山海景，吸引区内分支家庭以1032万购入，呎价约19808元。据悉，原业主早于1993年以约370万买入单位，持货33年至今易手，帐面大幅获利约662万或1.8倍。

天晋1086万售升1.2倍

美联分行区域联席董事马立成称，将军澳天晋1期星钻海高层E室，面积约538方呎，属2房间隔，单位叫价1120万放盘约一周，近期获区内客议价后以约1086万承接，呎价约20186元。据了解，原业主于2011年以约486万购入单位，持货约15年转手，帐面赚约600万或1.2倍。

中原分行首席分区营业经理卢镜豪说，鸭脷洲海怡半岛19座高层C室，面积581方呎，采3房套间隔，最新以855万成交，呎价14716元。据了解，原业主于2006年以264万购入单位，持货20年转手，帐面获利591万或2.2倍。

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蓝湾半岛每呎1.63万售

另边厢亦有投资者买楼收租，中原分行副分区营业经理冼子明表示，小西湾蓝湾半岛3座低层F室，面积455方呎，属2房间隔，最新以745万成交，呎价16374元。新买家为外区投资客作投资收租，参考同类单位月租约2.2万计，新买家预计可享约3.5厘租金回报。据了解，原业主于2023年以732万购入单位，持货3年转手，帐面获利13万或1.8%。

小西湾蓝湾半岛3座低层F室，面积455方呎，属2房间隔，最新以745万成交。

祥益高级分行经理龙超君说，屯门宝怡花园3座中层C室，面积415方呎的2房户，单位附设雅装，收楼后毋须大执即可入住，最新获年轻情侣以389万购入上址，呎价约9373元。