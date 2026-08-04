新盘持续有承接 海瑅湾II连环录成交

新盘持续有承接，信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾II昨日连沽2伙，单日套现逾2133万。成交价及呎价最高单位为2B座47楼B室，面积628方呎，3房1套间隔，成交价逾1247万，呎价19861元。海瑅湾系列至今合累售984伙，套现逾86亿。

何文田瑜一．天海呎价3.36万

华懋与港铁合作发展的何文田站上盖瑜一．天海，最新售出1伙高层维港景2房单位，为2A座22楼C室，面积593方呎，2房连储物室间隔，以1996.7万成交，呎价33671元。

现时瑜一．天海高层维港2房单位，全盘仅余2伙待售。

现时瑜一．天海高层维港2房单位，全盘仅余2伙待售；另外，前排向维港单位已累售123伙，涉资逾30亿，平均成交呎价逾32900元。瑜一系列累计售出762伙，占全盘逾9成，套现逾134亿。

九龙城文曜3房连车位2312万沽

建灏旗下九龙城文曜再添成交，最新售出18楼C室，面积904方呎，3房2套连储物室间隔，以逾2312万连车位售出，呎价约25576元。据了解，买家为区内自住客。

九龙城文曜售出18楼C室，面积904方呎，3房2套连储物室间隔，以逾2312万连车位售出，呎价约25576元。

建灏地产集团投资及销售部董事郑智荣表示，今年来项目已售出22伙，整个项目累沽84伙，套现约11亿，现时仅余8伙3房户待售，全数为904方呎，并具加价空间，又预期今年豪宅楼价升幅15%至20%，中小型单位升幅则介乎13%至17%。

嘉华伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾2期，最新售出1C座6楼B室，面积486方呎，2房连梗厨设计，成交价1080.8万，呎价约22239元。

BEACON PEAK成交价6688万

毕架山豪宅BEACON PEAK录成交，单位为5座22楼A室，面积1865方呎，4房双套连工作间套户型，成交价6688万，呎价约35861元。

世茂旗下毕架山豪宅BEACON PEAK亦录成交，单位为5座22楼A室，面积1865方呎，4房双套连工作间套户型，成交价6688万，呎价约35861元。

受惠白石角站新选址，亿京旗下大埔白石角海日湾系列频录成交，最新海日湾II以招标方式售出8座1楼C室，面积1062方呎，3房1套连多用途套房间隔，成交价1462万，成交呎价13766元。