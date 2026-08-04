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内地专才2.65万承租海德园2房 呎租约51元

楼市动向
更新时间：10:04 2026-08-04 HKT
发布时间：10:04 2026-08-04 HKT

在暑假租赁旺季，半新盘租务表现一枝独秀，中原高级资深分区营业经理李伟宁表示，柴湾海德园2座中层C室，面积522方呎，采2房间隔，最新以每月2.65万租出，呎租约51元。新租客为内地专才。据了解，业主于去年以857万一手购入单位，收楼后迅速租出，按上述租金计算，租金回报率享3.7厘。

Blue Coast极高层两房2.7万租

Blue Coast最新租出3座极高层D室，面积约446方呎，属2房户型，以月租2.7万租出，呎租约61元。
Blue Coast最新租出3座极高层D室，面积约446方呎，属2房户型，以月租2.7万租出，呎租约61元。

港铁黄竹坑站上盖一众半新屋苑于7月租务表现活跃，全月录得约131宗租务成交，当中Blue Coast最为突出。美联助理区域经理杨家俊指，Blue Coast最新租出3座极高层D室，面积约446方呎，属2房户型，以月租2.7万租出，呎租约61元。据了解，业主于去年以约1089.6万购入上述单位，租金回报率可享约3厘。

中原分区营业经理胡焕烨表示，坚尼地城KENNEDY 38中高层K室，面积298方呎，采1房间隔，最新以每月2.6万租出，呎租87元。据了解，新租客为外籍人士，而业主于2021年以840万一手购入单位，租金回报可享3.7厘。

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