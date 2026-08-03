山顶豪宅怡园6100万易手 买家为外科名医之子金承威

山顶区豪宅向来深受城中名人喜爱，老牌屋苑黄泥涌峡道「怡园」新录一宗瞩目成交，买家金承威（King Kenneth Shing Wei）为名门后代，其太太湛琪清（Jessica）则是甄子丹太太汪诗诗的表妹。区内代理估计，金氏购入该物业将作为安乐窝自用。

呎价约2.4万 较高峰打六折

是次成交的怡园中层（6楼）C6单位，面积2,529方呎，连同一个车位，刚以6,100万元易手，呎价约24,120元。对比2020年楼市高峰期同类呎价逼近4万元，今次成交价可谓「打六折」，代理形容为难得的「笋盘」。

买家妻子为汪诗诗表妹

说回金承威，父亲为本地名医金永强，母亲潘金蕙则是东亚银行主席李国宝太太胞妹。金承威太太湛琪清同样背景不凡，童星出身的她，曾参演荷里活电影《轰天炮4》，更是艺人甄子丹太太汪诗诗的表妹。

这个既承载星光又拥有名门血统的家庭，预计将单位作为一家三口的安乐窝。金氏在市场整固期进驻山地段，购入笋盘同时又兼顾自住品质，可谓精明入市时机。