港楼盘为何「有英无中」？ 盘点香港楼盘命名演变史 50年代平实见称 近年掀「异国风」

全国政协副主席、前行政长官梁振英继去年点评部分新盘只用英文命名属「怪现象」后，今天（3日）再发文批评楼盘名「有英无中」是扮高档。他质疑销售对象明明是中国人，竟然没有中文名，直指若心态是在市场上扮「鬼」吓人，实在要不得。事实上，香港楼市发展逾半世纪，楼盘名称可谓千奇百趣，某程度上也反映了时代的变迁。近年楼盘名经常被指用字刁钻浮夸，不时在讨论区掀起话题。回顾各年代的住宅项目，其命名风格与特色均大有不同。

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50年代楼盘名用字平实

香港楼盘的名字，某程度上能反映著当时趋势。在上世纪50年代，香港住宅名风格平实，通常会加上「大厦」两字，如尖沙咀的香槟大厦与温莎大厦、铜锣湾的珠城大厦及北角的仁德大厦等。

70年代后期至90年代：以「城」、「中心」、「新邨」及「花园」命名

70年代后期至90年代香港经济起飞，楼市兴旺，陆续出现较具规模的大型屋苑，大多以「城」、「中心」、「新邨」及「花园」来命名，彰显新一代屋苑居住环境及规模，例如太古城、沙田第一城、大埔中心、绿杨新邨、美孚新邨、黄埔花园及康怡花园等。

不同年代私楼命名特色大不同：

千禧年代起名称渐见奢华

千禧年期间，各大新屋苑的用料、装潢及会所设施更见华丽，屋苑名称渐见奢华，例如半岛豪庭、海逸豪园、君临天下及天玺等。部份屋苑名显示其地理优势，例如临海而建的大型屋苑多以海湾元素来命名，包括珀丽湾、贝沙湾、嘉亨湾、碧海蓝天及映湾园等；有些更直接采用国际地标，如西九龙的凯旋门与荔枝角的曼克顿山。

近年新盘用字生僻 风格迥异

至于近年新盘趋向追求型格品味，为迎合年轻买家，楼盘名亦风格迥异，例如诗意十足的海之恋、喜遇、爱海颂、意堤、上源与菁隽等；有楼盘名会在中间加上一点，例如寓．弍捌、全．城汇、登峰．南岸及银湖．天峰等。另外亦不乏以「一号」入名的楼盘，包括南昌一号、维港一号、毕架山一号及何文田一号等。

部份屋苑名称会使用一些日常较少出现的僻字和文字配搭，例如屯门湖安街8号的䨇寓，「䨇」读音为「双」，属于异体字，是成双成对的意思，还有「氵」、「王」及「田」旁，例如沙田的澜沣、何文田皓畋､白石角的天赋海湾2期溋玥、奥运站珑玺及青山公路青发里8号的琨仑。

香港楼盘向来多为中英文名并存，以配合项目主题，例如「利奥坊‧壹隅」（The Quinn），中文名带出「一期一会」及临海一角的日系意境，英文名则取自「Quinntessential」，寓意优秀非凡。

然而，近年部分新盘索性只取英文名，例如屯门Novo Land、天水围Wetland Seasons Park、白石角的Silicon Hill及西沙SIERRA SEA。至于位于洪水桥的新盘#LYOS，发展商长实解释其意思是「Live your own style」，另外位处屯门扫管笏的OMA OMA，意指「It’s a holiday everyday」的意思，灵感来自南太平洋写意环境。

部分以异国地方英文名命名亦成为热潮，位于启德沐泰街MONACO Development，借用充满小岛风情的欧洲度假胜地摩纳哥。至于将军澳南的Savannah及Capri，前者是位于美国乔治亚州的工业中心及港口城市，也是旅游景点，后者则是意大利南部拿波里湾的一个小岛，为当地旅游景区。

事实上，单以英文命名楼盘并非香港独有的现象。以日本为例，当地不少新盘亦只设英文名称，例如大阪豪宅区丰中市的全新独立洋房别墅项目「The Peak Presidence Hills」便是一例。

汪敦敬：中文字「好多都用过」 同意只得英文实用上不便

针对「有英无中」现象，祥益地产总裁汪敦敬向《星岛头条》表示，梁振英说法不无道理。他指，买楼人士牵涉的阶层很多，而香港现时楼市，内地买家占显著份额，「总有啲客对英文咬字掌握得无咁好」。

他表示，近年部分楼盘，用的名称要么只有英文，即使有中文字亦非常生僻难读，估计是因为适用于楼盘的中文字「好多名都用过」，剩下变化不多，发展商可能因应销售上的需要，有不同的策略，但建议屋苑入伙后，可以同时提供中、英文名，「有时住户未必掌握到英文咬字，的士司机亦都未必识听。（只设英文名）销售上可能有佢用途，但实用上不方便。」

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