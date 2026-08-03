暑假租务旺季来临 嘉慧园4房大宅16万租出

暑假租务旺季，除学生及用家租楼外，亦有不少豪客出动，中半山嘉慧园中层A室，面积3113方呎，属4房户，最新以每月16万租出，呎租约51元。

又一村花园月租3.6万

中原分行高级资深分区营业经理余社朝表示，九龙塘又一村花园B18座高层D室，面积803方呎，采3房套房间隔，业主叫价3.8万放租数天，即获家庭客以3.6万承租，呎租45元。

中原分行经理杨颂尧表示，两名内地女学生以每月1.6万承租大埔中心10座中层F室，面积371方呎，2房间隔，呎租约43元。据了解，新租客新学年于教大升学，以先付一年租金方式租入单位，料涉资约19.2万。

祥益高级分行经理古文彬说，屯门叠茵庭毗近岭南大学，屋苑9座中层B室，面积381方呎，属2房设计，获两名岭大内地生以1.38万「即睇即租」，呎租36元。

据了解，屋内现正进行装修工程，加上业主愿意添置基本家电，租客遂一次过缴清租期内全部租金。

港置分区董事宋国权指，土瓜湾翔龙湾1座中层H室，面积约361方呎，2房间隔，向西南享海景，以约1.85万放租约1个月后，获外区学生客洽询，以约1.82万租出，呎租约50元。

嘉湖山庄家长客预缴全年租金

另一方面，有家长客为方便子女步行上学，特意承租学校附近单位。祥益高级分行经理谢利官称，天水围嘉湖山庄丽湖居9座低层E室，面积446方呎，2房间隔，日前获家长客承租，钟情单位毗邻子女就读学校，而业主考虑到租客愿意一次过预缴全年租金，故减租500元，最终以月租1.15万，合共涉资13.8万承租单位，呎租约26元。