马鞍山商场We Go Mall申重建商住项目 涉539伙 开业仅8年「近年香港消费模式转变」

近年本港商业零售环境出现转变，部分发展商随即放弃商场，变阵改划住宅；由百利保及富豪酒店持有的马鞍山商场We Go Mall，最新向城规会申请重建1幢楼高26层商住物业，共提供539伙，涉及可建总楼面约37.09万方呎。

建1幢26层商住物业 可建总楼面约37万呎

据城规会申请文件显示，上述项目位于马鞍山保泰街16号，目前属「商业」、「休憩用地」地带及显示为「道路」的地方，申请改划为「住宅（甲类）13」。

上述项目地盘面积约5.48万方呎，以地积比6.77倍进行重建发展，申请重建1幢楼高26层的商住物业，另有1层地库，楼高主水平基准以上约100米，合共提供539伙，平均每户单位面积约508方呎，涉及可建总楼面约27.39万方呎。

另有非住宅楼面约9.7万方呎，以提供约100个名额的幼儿中心；换言之，整个项目可建总楼面约37.09万方呎。

据发展布局图显示，地库为停车场，地下至2楼为商店及食肆，并设有一个提供100个名额的幼儿中心，3楼为住宅停车场，整个项目合共提供206个停车位，对上为平台花园及住宅楼层。上述项目预计最快2035年落成。

申请人指出，近年香港消费模式转变，加上网购及跨境消费兴起，商场吸引力下降，其出租率由2023年约81%，下跌至今年约75%，故因应区域和地区层级的购物模式出现变化而作出弹性调整，而且马鞍山区内现有零售楼面，足以满足区内需求。重建发展将提供商业及社福设施，以服务现有及未来马鞍山居民，更有效利用土地资源及地区需要。

值留意的是，上述公司于2013年6月透过政府卖地表以逾6.61亿投得该地皮，其后发展为楼高6层的We Go Mall商场，并于2018年开业，换言之，项目开业仅约8年已计划重建。

另外，由财团持有的大角咀周演森信托基金大厦，最新向城规会申请全幢改装为学生宿舍，共提供83个房间，涉及112个床位，料于2027年12月完成改装工程。

地盘面积约1796方呎，现址为1幢楼高15层商厦，并于1998年落成，现时总楼面约20821方呎。申请全幢改装为学生宿舍，共提供83间宿舍房、合共112个学生宿位，并配置齐全的房间设施及公用活动空间，料于2027年12月完成改装工程。

申请人指，整幢大厦外观、建筑体积、总楼面、楼高、楼层数及覆盖率维持不变，地面层商舖及正门入口全部保留，不设任何外部改建工程。教育局已确认本项目符合「城中学舍计划」申请资格。

