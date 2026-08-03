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蓝筹屋苑连录短炒获利 太古城2房955万沽 4个月帐赚137万

楼市动向
更新时间：09:58 2026-08-03 HKT
发布时间：09:58 2026-08-03 HKT

蓝筹屋苑连录短炒获利个案，美联分行区域经理吴肇基表示，鲗鱼涌太古城录2宗交投，包括恒山阁低层A室，面积约593方呎，2房户型，以955万成交，呎价约16105元。据了解，原业主于今年4月以约818万购入上述物业，持货仅约4个月，帐面获利约137万，物业于短时间内升值约16.7%。

吴肇基称，南天阁高层H室，面积约592方呎，属2房间隔，以1180万连租约成交，呎价约19932元。据了解，原业主于2010年以约600万购入上述物业，持货约16年，帐面获利约580万，物业升值约96.7%。

维多利中心2230万易手

中原分行首席分区营业董事林志达指，北角维多利中心2座低层C室，面积1031方呎，采3房套房连工人套房间隔，享维港烟花海景，经议价后以2230万成交，呎价约21629元，属市价成交。据了解，新买家为外区升级换楼客，见上址享罕有维港烟花海景，故决定入市自用。原业主则于2010年以1230万购入上址，持货约16年沽出，帐面劲赚1000万或81.3%。

美联高级分区营业经理罗志雄说，将军澳海悦豪园2座高层F室，面积约427方呎，属2房间隔，外望内园景，获首置客668万「零议价」承接，呎价约15644元，属于市价成交。原业主于1998年以约330万购入，持货约28年转手，帐面赚约338万或1倍。

利嘉阁高级市务经理赵洛民称，将军澳日出康城晋海II 5A座高层D室，面积约477方呎，属2房连开放式厨房间隔，开价720万放盘，吸引年轻用家带票睇楼，并议价至708万成交，呎价约14843元。

祥益区域董事黄庆德表示，屯门悦湖山庄1座中层B室，面积592方呎的3房户，获区内客以390万（居二市场价）购入自住，呎价约6588元；原业主于1993年以约91万（居二市场价）购入，持货约33年转手，获利约299万。

相关文章：各大屋苑续录「赚多过蚀」 本月获利逾147宗 鲗鱼涌惠安苑帐赚54倍最高
 

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