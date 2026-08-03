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定按客户续增 选用比例有望挑战三成｜曹德明

楼市动向
更新时间：06:00 2026-08-03 HKT
发布时间：06:00 2026-08-03 HKT

美国6月非农新增职位仅录5.7万，远低于市场预期的11万；同时通胀亦显著回落，消费者物价指数（CPI）按年增长3.5%，核心CPI则按年增长2.6%，两者升幅均低于市场预期，因而削弱了加息的迫切性。但需注意，新任联储局主席仍坚持2%的长期通胀目标，加上近期地缘政治局势再度升温，若未来通胀数据再度飙升，联储局年内不排除仍有机会启动一次「防御性」加息。因此，后续须密切关注通胀数据的走势。

H按业主短期需封顶息供楼

香港方面，本港银行最优惠利率维持不变。近月1个月银行同业拆息（HIBOR）一直徘徊在约两厘半左右。以现时一般新造H按计划为H+1.3%及封顶息率3.25厘计算，HIBOR需跌破1.95厘以下，H按实际按息及每月供楼开支才可进一步下降。然而，美国利率难以回落，甚至有上升可能，加上本港银行体系总结余维持约540亿港元，预计HIBOR短期内将大致维持在2厘至3厘区间，H按业主短期内仍需以封顶息率供楼。

有意置业的人士若希望即时悭息，不妨考虑选用三间大型银行推出的2.73厘定息按揭计划，该计划息率较H按计划低52点子，变相让买家提早减息。事实上，目前选用定息按揭的客户比例已突破两成，三间银行均将其定按计划的申请期限延长至今年8月31日，个别银行针对指定物业更可延长至9月30日。在拆息短期内未有大幅回落空间的情况下，料选用定按的客户将持续增加，相关比例甚至有机会挑战三成大关。

申请按揭时切忌「借到尽」

新造按揭息率因定按客户增加而出现微调趋势。根据经络按揭转介研究部最新数据显示，6月份经络按揭息率指数（MMI，反映普遍按揭新客户一般可做到的实际按息水平），最新报3.17厘，按月回落2点子，连跌2个月，创11个月新低。选用定息按揭计划的客户将持续增加，MMI亦有机会持续回落。

总括而言，美国利率及货币政策走向仍存在不确定因素，建议供楼人士须有长远稳健的财务计划。至于有意入市的准买家，入市前应密切留意利率走势，申请按揭时切忌「借到尽」，预留充足资金，并根据个人实际财务能力，选择合适且可负担的物业。

曹德明
经络按揭转介首席副总裁

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