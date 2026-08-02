亲海駅单日沽67个车位 套现逾8100万

长实旗下油塘亲海駅昨日以抽签形式，发售私家车及电单车车位，成功吸引逾百组买家到场等候拣选车位，场面相当热闹。发展商透露，即日合共售出67个车位，包括57个私家车车位及10个电单车车位，套现逾8100万。

车位向来供不应求

长实营业经理陈咏慈表示，亲海駅位处市区核心地段，车位向来供不应求；加上区内未来多个发展项目陆续推进，油塘区正转型为临海商住区，进一步刺激泊车需求。此外，中九龙绕道（油麻地段）通车后，快速贯通东西九龙，大幅缩短行车时间，因而吸引不少用家入市，亦不乏买家看好区内未来发展，认为车位具升值潜力，遂购入作投资用途。

亲海駅分两期发展，合共提供886伙，其中亲海駅I由1幢大楼组成，共提供约228伙，面积介乎273至736方呎，属1房至3房间隔。其中标准单位每层提供8至10伙，另提供9伙连天台特色单位。

第2期亲海駅II则由第2A座、第2B座及第3座住宅大楼组成，单位面积210至723方呎，涵盖开放式至3房间隔。第2A座及2B座的33楼A室及L室属特色单位，其中A室面积718方呎，连646方呎天台，属3房户型、L室面积258方呎，开放式间隔，连228方呎天台。