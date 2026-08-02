内地生「一笔过」付近26万租天钻 称租金合理兼方便上学

暑期租务旺季持续，市场连续录内地生来港租楼个案。中原高级资深分区营业经理吴启业表示，大埔天钻8座低层H室，面积525方呎，2房间隔，业主原以每月约22,500元放租，议价后以2.16万租出，呎租41元。

据了解，新租客为内地生，将于区内升大学，有见屋苑环境舒适，间隔合用，租金合理，加上方便上学，即决定先付一年租金形式租入单位自用，涉资逾25.9万。业主早于2019年以662万购入单位，按上述租金计算，回报率可享3.9厘。

翔龙湾获1.82万承租

港置分区董事宋国权指，土瓜湾翔龙湾1座中层H室，面积约361方呎，议价后新近获外区学生以约1.82万承租，呎租50元。业主于2018年5月以约691万购入上述单位，若以现时租金水平计算，回报约3.2厘。

The HOLBORN「零议价」租出

另外，随着租金不断上行，加上盘源消耗加快，有家庭客不惜「零议价」，但求成功承租心仪单位。利嘉阁联席董事吴玉兰称，西湾河The HOLBORN A座高层A3，面积约259方呎，最近「零议价」以1.95万租出，呎租75元。