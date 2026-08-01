Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「北都」标准补价按年升4.2%至13.6% 换地后住宅每呎2230至2880元

楼市动向
更新时间：12:40 2026-08-01 HKT
发布时间：12:40 2026-08-01 HKT

政府全力发展北都，地政总署昨公布北都10个分区农地转换用途，标准金额补地价金额，最新换地后发展住宅价值每呎补价介乎2230至2880元，按年升约4.2%至13.6%；而作非住宅用途价值按年则跌约10.5%至21.4%，最新每呎补价约929至1579元。

据地政总署昨发出的《地政处作业备考》资料显示，北都10个分区地皮分为农地、非住宅及住宅用途，当中农地每方呎值价约465元、非住宅每方呎值价约743至1068元、住宅用途每呎值价约1719至2183元。

涉10个分区 元朗市中心补价最高

若换地后补地价发展非住宅，每呎介乎929至1579元；若作住宅发展，每呎则介乎2230至2880元，当中以元朗市中心最高。

上述10个分区，包括元朗、北区和屯门三区内的现有新市镇范围，以及现有和拟议铁路站一公里半径范围内，适用范围将划为10个分区，包括元朗市中心、洪水桥站、锦上路站、天水围站、新田站、牛潭尾站、凹头站、粉岭/上水市中心、古洞站及屯门市镇的两个分区。

标准金额征收计算方法为契约修订后（After Value）的土地价值，扣减契约修订后前（before Value）的价值，并在适用情况下减去相等于兴建政府设施或工程费用可扣减款项；另外，政府将会每年检讨一次。

另更新工厦标准金额补地价水平

与此同时，地政总署昨日同时更新工厦标准金额补地价水平，按重建前价值计算，每呎工厦地价约1254至2369元；特殊工业地价则维持按一般工业地价70%计算。而最新现代工业的补地价后每呎价值1394至3530元，商业每呎价值1579至3902元，住宅约3066至7804元。

工厦标准金额补地价是政府为1987年前落成旧工厦重建推出的法定固定收费机制，涵盖港岛、九龙东、九龙西、新界南及新界北五大区域，并提供现代工业与商业用途的不同收费标准。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
6小时前
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢 以为林敏聪只系咸湿佬 一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏聪只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
4小时前
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
15小时前
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
商业创科
2小时前
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
影视圈
16小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
家居装修
7小时前
国际足协放弃出售世界杯股权 恩芬天奴引爆内部风暴 高层怒批被瞒骗
国际足协放弃出售世界杯股权 恩芬天奴引爆内部风暴 高层怒批被瞒骗
即时国际
5小时前
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分。
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分
影视圈
19小时前
陕西有男子强奸儿媳罪名成立，被告儿子认为父亲喝醉酒应改判无罪。iStock
老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲
即时中国
18小时前