「北都」标准补价按年升4.2%至13.6% 换地后住宅每呎2230至2880元

政府全力发展北都，地政总署昨公布北都10个分区农地转换用途，标准金额补地价金额，最新换地后发展住宅价值每呎补价介乎2230至2880元，按年升约4.2%至13.6%；而作非住宅用途价值按年则跌约10.5%至21.4%，最新每呎补价约929至1579元。

据地政总署昨发出的《地政处作业备考》资料显示，北都10个分区地皮分为农地、非住宅及住宅用途，当中农地每方呎值价约465元、非住宅每方呎值价约743至1068元、住宅用途每呎值价约1719至2183元。

涉10个分区 元朗市中心补价最高

若换地后补地价发展非住宅，每呎介乎929至1579元；若作住宅发展，每呎则介乎2230至2880元，当中以元朗市中心最高。

上述10个分区，包括元朗、北区和屯门三区内的现有新市镇范围，以及现有和拟议铁路站一公里半径范围内，适用范围将划为10个分区，包括元朗市中心、洪水桥站、锦上路站、天水围站、新田站、牛潭尾站、凹头站、粉岭/上水市中心、古洞站及屯门市镇的两个分区。

标准金额征收计算方法为契约修订后（After Value）的土地价值，扣减契约修订后前（before Value）的价值，并在适用情况下减去相等于兴建政府设施或工程费用可扣减款项；另外，政府将会每年检讨一次。

另更新工厦标准金额补地价水平

与此同时，地政总署昨日同时更新工厦标准金额补地价水平，按重建前价值计算，每呎工厦地价约1254至2369元；特殊工业地价则维持按一般工业地价70%计算。而最新现代工业的补地价后每呎价值1394至3530元，商业每呎价值1579至3902元，住宅约3066至7804元。

工厦标准金额补地价是政府为1987年前落成旧工厦重建推出的法定固定收费机制，涵盖港岛、九龙东、九龙西、新界南及新界北五大区域，并提供现代工业与商业用途的不同收费标准。

