本港负资产宗数按季急挫62% 创12季新低 分析：若楼价保持升势 年内或跌破千宗

金管局今日（31日）公布最新数据显示，2026年第二季负资产个案录得4,356宗，涉及金额196.21亿港元，对比首季录得的11,424宗及550.37亿港元，宗数及金额按季分别减少7,068宗（61.9%）及354.16亿港元，均创12个季度新低。

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经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，第二季楼市交投持续回暖，楼价更连升13个月，根据差饷物业估价署的最新资料显示，六月份私人住宅售价指数报323.2点，创下自2023年九月以来，即逾两年半（33个月）的新高。

楼价持续上扬，银行对住宅物业的估价愈趋宽松，推动第二季负资产个案显著回落。楼市仍处于「价量齐稳」的状态，息口亦处于合理水平，银行对住宅按揭业务将保持积极态度。若下半年楼价保持升势，负资产个案有望跌破一千宗。

曹德明续指，在负资产个案中，拖欠超过3个月未偿还按揭贷款的比率为1.25%，比率虽有所上升，但实际宗数则有所回落，仍属偏低水平，反映本港业主的还款能力稳健。另一方面，近年采用较高按揭成数的买家亦持续回落。根据香港按揭证券有限公司的资料显示，今年上半年新取用按揭保险贷款宗数累计录得2,957宗及155.24亿元，较去年同期的3,483宗及174.57亿元，分别减少526宗及19.33亿元，宗数及金额均创近十年的首半年新低。

鉴于住宅物业整体风险相对可控，他指，各大银行对按揭业务更具信心，年内将继续推出不同类型的按揭方案，并加码相关优惠，以吸引优质客户，有利楼按市场的健康发展。