美联黄建业称楼市「轻舟已过万重山」 全年楼价料升15%

美联集团主席黄建业出席该公司颁奖礼致辞时引用唐诗名句「两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山」形容楼市走势。他指出，过去一段时间，市场虽然不乏看淡论调及杂音，但事实证明，香港楼市最艰难的时期已经过去。

黄建业：楼市有望渡过整固期

今年6月及7月整体住宅成交量按月预计分别下跌34.6%及17.8%，惟6月及7月向来属传统交投淡季。回顾过去10年，6月整体住宅成交量有9年低于5月，亦有5年曾出现6月及7月成交量连续两个月下跌的情况，主要是受到暑假期间港人外游增加及极端天气等季节性因素影响。因此6及7月成交回软，并不足以反映楼市升势转弱。

黄建业认为，在多项利好政策及资金支持下，本港楼市有望渡过整固期，由8月起重拾上升轨道，惟价量的升幅会较上半年放缓，预计全年楼价上升15%。黄建业强调，楼市升幅过急未必是好事，整固后蓄力稳步回升，走势反而更健康。住宅物业之外，他又看好写字楼的前景，尤其是中环甲厦将率先复苏，带动其他区域的商厦租买量。

推出「智快搜」

美联集团副主席黄静怡表示，集团持续深化「天网」战略，透过科技、平台及数据赋能前线，大力提升线上行销及开拓客源成效，今年初美联官网及「美联笋盘APP」推出全行首创的AI搜寻科技「智快搜」，运用人工智能深入理解自然语言，令搜寻结果更贴地、更精准。

另外，美联集团业绩稳步上扬，首5个月除税前盈利高达3亿元，预期中期业绩创20年新高。