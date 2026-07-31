中国海外69.02亿夺市建红磡庇利街项目 力压6财团

市建局红磡庇利街及浙江街交界住宅项目，周一（27日）共接获7份标书后，今日开标，由中国海外以69.02亿元力压6财团投得发展合约，以住宅楼面计每呎楼面地价约10,532元，若以整个项目总楼面计每呎地价则为9,362元。

料供约1200伙

上述项目地盘面积约8.18万方呎，当中住宅可建总楼面约65.53万方呎，预计最少可以提供约1,200个住宅单位，连同8.19万方呎非住宅楼面，整个项目可建总楼面约73.72万方呎。

市建局行政总监蔡宏兴指，感谢所有投标者的参与，并欣见他们对与市建局合作创造优质住宅项目及提升旧区已建设环境的兴趣。

拟打造九龙临海住宅

中国海外地产董事总经理游伟光表示 ，市建局红磡庇利街/ 浙江街项目位于「东维港湾区」核心临海地段，交通便利，周边配套成熟，发展潜力巨大。项目占地约8.2万方呎，总发展面积约73.7万方呎，将打造成九龙区罕有的大型临海住宅。公司将持续拓展优质土地储备，巩固可持续发展动能。

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