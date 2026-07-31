销监局上半年新盘检控破纪录 涉53项控罪 投诉按年增逾倍

上半年整体楼市交投畅旺，当中新盘表现极为强劲，共录约1.2万宗成交，连带相关投诉及检控个案随之增加；据一手住宅物业销售监管局（销监局）最新公布，今年上半年该局已采取检控行动涉53宗检罪，创自2013年《一手住宅物业销售条例》实施以来新高纪录。

上述检控主要涉及福彩发展持有及销售的屯门扫管笏缇岸两期项目（前称恒大．珺珑湾），涉及45项控罪，资料显示，该宗个案已在3月底经观塘裁判法院定罪，共被判罚款37.5万；而另一个项目则涉8项控罪，仍在处理。

41宗投诉按年增逾倍

新盘投诉方面，上半年该局共接获41宗新盘投诉个案，对比去年同期的19宗，按年增加1.1倍。当中与《一手销售条例》相关的投诉占18宗，以「售楼说明书」、「广告」类别投诉最多，各占5宗，而「失实陈述及/或传布虚假或具误导性资料」、「成交纪册」类别亦各涉3宗。

另外，该局上半年接获537宗查询，较去年同期的504宗多约6.5%；而迄今则共录14634宗查询个案。