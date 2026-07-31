Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

销监局上半年新盘检控破纪录 涉53项控罪 投诉按年增逾倍

楼市动向
更新时间：14:46 2026-07-31 HKT
发布时间：14:46 2026-07-31 HKT

上半年整体楼市交投畅旺，当中新盘表现极为强劲，共录约1.2万宗成交，连带相关投诉及检控个案随之增加；据一手住宅物业销售监管局（销监局）最新公布，今年上半年该局已采取检控行动涉53宗检罪，创自2013年《一手住宅物业销售条例》实施以来新高纪录。

上述检控主要涉及福彩发展持有及销售的屯门扫管笏缇岸两期项目（前称恒大．珺珑湾），涉及45项控罪，资料显示，该宗个案已在3月底经观塘裁判法院定罪，共被判罚款37.5万；而另一个项目则涉8项控罪，仍在处理。

41宗投诉按年增逾倍

新盘投诉方面，上半年该局共接获41宗新盘投诉个案，对比去年同期的19宗，按年增加1.1倍。当中与《一手销售条例》相关的投诉占18宗，以「售楼说明书」、「广告」类别投诉最多，各占5宗，而「失实陈述及/或传布虚假或具误导性资料」、「成交纪册」类别亦各涉3宗。

另外，该局上半年接获537宗查询，较去年同期的504宗多约6.5%；而迄今则共录14634宗查询个案。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
01:06
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
6小时前
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
22小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
4小时前
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
6小时前
黄大仙冬菇亭大排档名店结业！30年利丰潮州打冷黯然落幕 负责人心灰：经济真系好淡
黄大仙冬菇亭大排档名店结业！30年利丰潮州打冷黯然落幕 负责人心灰：经济真系好淡
饮食
5小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
00:57
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
即时中国
4小时前
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
饮食
20小时前
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养。
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养
影视圈
21小时前
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
影视圈
20小时前