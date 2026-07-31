铜锣湾「舖王」回报高达9厘 投资者黎金元8750万沽售 持货17年劲输半亿

铜锣湾怡和街一个接近崇光百货的「舖王」，以8750万易手，呎价约11.6万(未计阁楼)，买家料为内地客，收取回报高逾9厘；原业主投资者黎金元，持货17年劲输半亿，舖位身价暴泻近40%。

呎价11.6万 内地客承接

铜锣湾怡和街1号地下Q号舖连入则阁楼，地舖及阁楼建筑面积各约750方呎，本月初以8750万沽，呎价约11.6万（未计阁楼），买家透过公司名义购入，股东及董事均为普通话拼音姓名，相信是底气十足的内地客，该舖现由英国天然护肤品牌「Lush」以68万租用，新买家回报9.3厘。

铜锣湾怡和街1号地下Q号舖连入则阁楼，以8750万易手。

原业主为资深投资者黎金元，于2009年金融海啸后，透过金联行有限公司（GOLD KING LIMITED）购入物业，作价1.45亿，当时核心区舖市历经沙士后六年急升，自由行风头仍然强劲，该舖占尽地利，斜对面为崇光百货及港铁站口，靓舖难求。黎氏接手后，化妆品连锁店曾以月租高达105万承租。

可惜时移世易，黎金元尝过甜头，最后难敌市况逆转沽售，持货17年帐面蒸发5750万，舖位身价暴泻近40%，上演一场高位追入，半亿买教训的舖市传奇。

英皇持货五年净赚6500万

回顾该舖历史，值得一提的是，该舖过往两度转手，皆由喜来登促成，英皇于2004年初沙士刚过去时，仅以8000万向林赞记买入，自用五年后，转手以1.45亿售予黎金元，净赚6500万，升值逾81%。只是，接捧的黎金元未能复制赚钱传奇，在市况大洗牌下蚀让沽货，虽然不见5700万，不过，该舖位高峰时年收逾千万，历时数年，相信收租能够抵销部分亏损。

黎金元从事钟表行业，写字楼设于尖沙咀，早年持有美丽都大厦不少地舖；2010年开始，他先后向九建购入旺角弥敦道信和中心近20个舖位，涉资达4.47亿。2023年6月，他沽售中半山爱都大厦3座高层F室（约2888方呎），作价1.4亿，单位于2014年10月以1.1亿买入，持货9年帐面赚约3000万或27%。