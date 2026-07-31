九龙塘新德园双号屋5000万易手 持货17年劲赚2820万

二手豪宅交投量持续畅旺，九龙塘老牌豪宅屋苑新德园一幢双号屋，面积2059方呎，附连花园及天台等，以5000万登记成交，呎价约24284元；据悉，原业主2009年以2180万购入，持货长达17年沽货，帐面劲赚2820万，期内单位升值约1.3倍。

九龙塘新德园一幢双号屋，面积2059方呎，附连花园及天台等。

九龙塘康豪苑连4车位4500万沽

同区康豪苑一幢双号屋，面积1802方呎的3房户，亦以4500万连4个车位成交，买家以公司名义登记，呎价约24972元；据了解，原业主早于2015年以5800万购入，换言之，该单位于11年间帐面贬值约1300万或22.4%。

康豪苑一幢双号屋，面积1802方呎的3房户，以4500万连4个车位成交，呎价约24972元。

鸭脷洲南区．左岸1座中低层B室，面积1787方呎，属4房双套间隔，以4000万登记成交，呎价约22384元；据了解，原业主于2016年以4389万一手购入，持货10年易手，帐面蚀约398万或9%。

愉景湾蔚阳海蜂径单号屋，面积2403方呎，属4房双套间隔，最新以3800万成交，买家以公司名义登记，呎价约15814元；原业主早在2006年以1920万买入大屋，持货20年后转手，帐面获利约1880万或98%。

凯旋门呎价3.71万易手

九龙站指标屋苑凯旋门朝日阁高层B室，面积1022方呎，最新以3800万登记成交，呎价约37182元。

九龙站指标屋苑凯旋门朝日阁高层B室，面积1022方呎，属3房套间隔，最新以3800万登记成交，呎价约37182元；据了解，原业主于去年12月以4000万购入，意味持货短短7个月转手，帐面已蒸发约200万或5%。

荃湾碧堤半岛3期1座一个顶层单位，面积1814方呎，最新以2500万成交，呎价约13782元；据悉，原业主早于2010年以1907万购入，持货16年沽出，帐面获利约593万或31%。