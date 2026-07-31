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荃湾工厦特色户7800万售 赵薇前夫胞兄沽货

楼市动向
更新时间：10:44 2026-07-31 HKT
发布时间：10:44 2026-07-31 HKT

荃湾指标工厦 ONE MIDTOWN 录罕有顶层特色户巨额成交。据中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，该大厦45楼全层连天台特色单位，最新以约7800万易手，建筑面积约17181方呎，另附设约5533方呎私人大天台，更一口气连同大厦低层的18个车位一同出售，价约4540元(未计天台，亦未计车位)。

荃湾ONE MIDTOWN特色户以7800万易手。
荃湾ONE MIDTOWN特色户以7800万易手。

曾为赵薇夫妻公司登记地址

据了解，该物业原业主为「华盛投资有限公司」，公司董事为黄东，即知名影星赵薇前夫黄有龙胞兄。过往赵薇与黄有龙在港成立的多间公司，均曾将登记地址设于此处，使该单位增添不少名人色彩。物业位处大厦最高层，兼具开扬山景与壮丽海景，配合极具空间感的大天台，属于区内极为罕见旗舰级工厦特色户。

持货12年帐面蚀756万离场

原业主于2012年9月以约8556.2万购入该物业自用，时隔12年后沽售，帐面直接蒸发约756.2万，物业身价累计缩水约9%。新买家亦是内地客，据悉，从事科技行业。

业界人士分析，ONE MIDTOWN作为荃湾区内优质新式工厦，全层连天台兼连多个车位放盘罕有。虽然单位景观优越、配套顶级，但在当前工商舖市场持续调整下，即使是名人家属加持的顶级特色户，亦难逃蚀让离场命运，反映出买家出价依然审慎。

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