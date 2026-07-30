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乐怡小筑3房1493万沽 长情业主持货30年劲赚565万

楼市动向
更新时间：17:10 2026-07-30 HKT
发布时间：17:10 2026-07-30 HKT

美联分行首席助理联席董事廖粕光表示，火炭乐怡小筑8座一个面积1,426方呎单位，属3房1套连工人房间隔，获区内用家以1,493万元连1个车位承接，呎价约10,470元。

资料显示，原业主于1996年以约928万元购入上述物业，持货长达30年，帐面大幅获利约565万元，升值约60.9%。

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